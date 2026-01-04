Begin typing your search above and press return to search.
    ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് കിട്ടിയില്ല, ഹിന്ദു വോട്ട് കുറഞ്ഞു; ബി.ജെ.പി കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം, '1926 ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാനാർഥികളെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടും ജയിച്ചത് 25പേർ മാത്രം'

    ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് കിട്ടിയില്ല, ഹിന്ദു വോട്ട് കുറഞ്ഞു; ബി.ജെ.പി കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം, 1926 ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാനാർഥികളെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടും ജയിച്ചത് 25പേർ മാത്രം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും, ഹി​ന്ദു​വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം. പാ​ർ​ട്ടി ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ പു​ല​ർ​ത്തി​യി​ട്ടും കോ​ട്ട​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട അ​ട​ക്കം മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    ക്രൈ​സ്ത​വ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​വി​ടെ​യും നേ​ട്ട​മി​ല്ല. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ 1926 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടും 25 പേ​രാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ട്ടി എം.​പി​യു​ള്ള തൃ​ശൂ​രി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കൊ​ത്ത്​ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​തും​ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട്​ ഷെ​യ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്​ ഷാ ​സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. ആ ​ല​ക്ഷ്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും, 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ടും വോ​ട്ട്​ ഷെ​യ​ർ ഇ​ടി​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ യോ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട്​ മു​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ജ​നു​വ​രി 11ന്​ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ചേ​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം.

    ​ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ: നടക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ -മാർ ജോർജ്‌ ആലഞ്ചേരി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ജ്യ​ത്ത്‌ ഒ​ട്ടും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്‌ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്‌ സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​ഭ മു​ൻ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പ് ക​ർ​ദി​നാ​ൾ മാ​ർ ജോ​ർ​ജ് ആ​ല​ഞ്ചേ​രി. ക്രൈ​സ്‌​ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഐ​ക്യം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം. ക്രൈ​സ്ത​വ​ര്‍ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കി​ല്ല. അ​ത് വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്‌. ശി​ഥി​ലീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി നി​യ​മ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ ആ​ശ​ങ്ക പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പൂ​ര്‍ണ പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ല​ഞ്ചേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

