Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 11:14 PM IST

    യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്... മാറ്റങ്ങൾ റദ്ദാക്കി; ട്രെയിനുകൾ പതിവ് ഷെഡ്യൂൾ ​പ്രകാരം ഓടും

    യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്... മാറ്റങ്ങൾ റദ്ദാക്കി; ട്രെയിനുകൾ പതിവ് ഷെഡ്യൂൾ ​പ്രകാരം ഓടും
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ കോ​റി​ഡോ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, ചി​ല ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തേ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10, 12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 16325 നി​ല​മ്പൂ​ർ റോ​ഡ്-​കോ​ട്ട​യം എ​ക്സ്പ്ര​സ് സാ​ധാ​ര​ണ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഓ​ടും. ഈ ​ട്രെ​യി​നി​ന്റെ ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10, 12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 16629 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ-​മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മ​ല​ബാ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 16343 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ-​മ​ധു​ര ജ​ങ്ഷ​ൻ അ​മൃ​ത എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ക​ന്യാ​കു​മാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 22503 ക​ന്യാ​കു​മാ​രി-​ദി​ബ്രു​ഗ​ഢ് വി​വേ​ക് ​​സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന 16349 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത് - നി​ല​മ്പൂ​ർ റോ​ഡ് രാ​ജ്യ​റാ​ണി എ​ക്സ്പ്ര​സ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന 16347 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ-​മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നി​വ സാ​ധാ​ര​ണ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഓ​ടും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 22653 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ-​ഹ​സ്ര​ത്ത് നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ജ​ങ്ഷ​ൻ വീ​ക്കി​ലി സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ന​മ്പ​ർ 18568 കൊ​ല്ലം ജ​ങ്ഷ​ൻ-​വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം വീ​ക്ക്‌​ലി എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് എ​ന്നി​വ സാ​ധാ​ര​ണ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഓ​ടും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10, 12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 16348 മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, മ​ധു​ര ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 16344 മ​ധു​ര ജ​ങ്ഷ​ൻ-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​മൃ​ത എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നി​വ സാ​ധാ​ര​ണ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഓ​ടും.

