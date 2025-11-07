Begin typing your search above and press return to search.
    തുടർഭരണം ഉറപ്പായതിനാൽ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും മുടങ്ങില്ല -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    തിരുവനന്തപുരം: തുടർഭരണം ഉറപ്പായതിനാൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും തുടർന്നും ലഭിക്കുമെന്നതിൽ ആർക്കും ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന്​ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. കേരളം അതിദാരിദ്ര്യ മുക്​തമായതടക്കം വലിയ നേട്ടമാണ്​. എന്നാൽ, അവയെല്ലാം മറച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്​ കോൺഗ്രസ്, ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. കേന്ദ്രത്തിന്​ കത്തയക്കും. കേരളത്തിന്​ ലഭിക്കാനുള്ള ഫണ്ടും പി.എം ശ്രീയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല.

    ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിയുടെ ആശയ നേതൃത്വമാണ് യു.ഡി.എഫിന്​. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിക്കൊപ്പം കൂട്ടുകക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് യു.ഡി.എഫ് തീരുമാനം. ഇത് ​ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. മതരാഷ്ട്ര വാദത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണക്കുമെന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺ​ഗ്രസ് കൂട്ടുചേരുന്നത്. പരസ്യ കൂട്ടുകെട്ടില്ലെന്നാണ്​ കോഴിക്കോട്​ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. അതിന്‍റെയർഥം രഹസ്യ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുമെന്നാണ്. മുസ്‍ലിം ലീ​ഗും ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിയുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ്​.

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി എല്ലായിടത്തും സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. സീറ്റ്​ ചർച്ചയിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലുമടക്കം എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

