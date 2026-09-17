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Madhyamam
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    എല്ലാ മതചടങ്ങുകളിലും യൂനിഫോം​ വിലക്കില്ലെന്ന്​ പൊലീസ്​

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    എല്ലാ മതചടങ്ങുകളിലും യൂനിഫോം​ വിലക്കില്ലെന്ന്​ പൊലീസ്​
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    കൊ​ച്ചി: യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ​ത​ന്നെ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന മ​ത​പ​ര​മാ​യ രീ​തി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ യൂ​നി​ഫോം വി​ല​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ക്ഷേ​ത്രോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം നി​ല​വി​ൽ യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു വി​ല​ക്കും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ.​ഐ.​ജി ജ​യ്ദേ​വ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ ക്ഷേ​ത്ര​ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​ത്​ വി​ല​ക്കി ഡി.​ജി.​പി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ഡോ. ​പി.​എ​സ്. മ​ഹേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ ഹ​ര​ജി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വാ​ദം ത​ള്ളി​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തി പൊ​ലീ​സ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്. യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന രീ​തി ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ല​വി​ലി​ല്ലാ​ത്തി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ ഹാ​ജ​രാ​ക​രു​തെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യു​ടെ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സ​ർ​ക്കു​ല​ർ നേ​ര​ത്തെ ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

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    News Summary - No Ban on Uniforms at All Religious Events: Kerala Police to High Court
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