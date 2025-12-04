Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 10:04 PM IST

    ശ്രീകുമാറിനും ജയശ്രീക്കും മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ല: ത​ട്ടി​പ്പി​ലെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​ൻ തോ​ക്കു​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ നാ​ലാം പ്ര​തി​യും തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ തി​രു​വ​ല്ല സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്. ജ​യ​ശ്രീ, ആ​റാം പ്ര​തി​യും മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി സ്വ​ദേ​ശി എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​മി​ല്ല. പ്ര​തി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്​ മു​ന്നി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ​ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​രു​വ​രു​ടേ​യും ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി. ​പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്​ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ അ​തി​ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള കേ​സാ​ണി​തെ​ന്നും മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​ത്. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നം ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി വാ​ദി​ച്ച​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​മ്പെ​ന്നു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ 2019 ജൂ​ലൈ അ​ഞ്ചി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത് ജ​യ​ശ്രീ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​സ്റ്റോ​ഡി​യ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​റാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം മാ​ന്വ​ലി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ദ​വി ചീ​ഫ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​റു​ടെ​താ​ണ്. എ​ല്ലാ ഫ​യ​ലു​ക​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും വാ​ദി​ച്ചു. നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​മ്പെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ത് സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്ന് തി​രു​ത്താ​ൻ 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​വി​സു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി ത​യാ​റാ​യേ​നെ​യെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​ക്ക്​ അ​റി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ ക​രു​താ​നാ​വു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ടു​ത്തു വി​ടു​ന്ന​തി​ന് 2019 ജൂ​ലൈ 19ന് ​ത​യാ​റാ​ക്കി​യ മ​ഹ​സ​റി​ൽ സാ​ക്ഷി​യാ​യി ഒ​പ്പി​ടു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ വാ​ദ​വും കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്​ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് സ്ഥ​ലം മാ​റി​യെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള വാ​ദ​വും ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മൂ​ല്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​ഹ​സ​റി​ലെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും സം​ശ​യം തീ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തി​യാ​ൽ​പ്പോ​ലും അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റം പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ശ​ബ​രി​മ​ല അ​യ്യ​പ്പ സ​ന്നി​ധി​യി​ലെ അ​മൂ​ല്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 4541 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​ൻ തോ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണം ശ​രി​യാ​യ ദി​ശ​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​രി​ലേ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ളേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഉ​ന്ന​ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്​ കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ തു​ണ​യാ​യ​ത്. 2019ൽ ​ചെ​മ്പ് പാ​ളി​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ങ്കു​ള്ള​താ​യി കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ദേ​വ​സ്വം മാ​നു​വ​ലി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​ൻ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ത​ള്ളി​യ​ത്. വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ലി​ന് വി​ധേ​യ​യാ​യ ജ​യ​ശ്രീ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്നം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    News Summary - No anticipatory bail for Sreekumar and Jayashree: Court orders release of large quantity of arms linked to the conspiracy in the scam and Unnikrishnan Potty
