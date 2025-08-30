Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:45 PM IST

    ഡി.എ വർധനവും ശമ്പളം തടയലും ഒന്നിച്ച്; ഈ മാസം സർക്കാറിന്​ അധികബാധ്യതയില്ല

    No additional liability for the government this month
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും ഡ​യ​സ്​​നോ​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​സം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​ധി​ക ചെ​ല​വി​ല്ല.

    മൂ​ന്ന്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ ക്ഷാ​മ ബ​ത്ത സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ശ​മ്പ​ളം മു​ത​ലാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ജൂ​ലൈ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ന്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​​​ന്നേ ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന​തും സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ലെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ. ഇ​ക്കാ​ര്യം ഡ​യ​സ്​​നോ​ൺ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    31 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ള്ള മാ​സ​മാ​ണ്​ ജൂ​ലൈ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ 3.33 ശ​ത​മാ​നം വ​രും. പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തെ​ന്ന്​ ഭ​ര​ണാ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ലും ശ​മ്പ​ളം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ ശ​ത​മാ​നം ലാ​ഭി​ക്കാ​നാ​വും. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്​ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ​രി​ക്കു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. മാ​​ത്ര​മ​ല്ല, ഡി.​എ വ​ർ​ധ​ന​വി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഈ ​മാ​സം അ​ധി​ക തു​ക ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രി​ക​യു​മി​ല്ല. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കും ഡി.​എ, ഡി.​ആ​ർ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വ​ഴി വാ​ർ​ഷി​ക ചെ​ല​വി​ൽ 2000​ കോ​ടി രൂ​പ​യു​​ടെ അ​ധി​ക ചെ​ല​വാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക.

