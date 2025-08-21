Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 8:01 AM IST

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ‘സെ​ക്വ​ർ ലാ​ൻ​ഡി’​നു​ശേ​ഷ​വും വ​കു​പ്പ്ത​ല ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ‘സെ​ക്വ​ർ ലാ​ൻ​ഡി’​നു​ശേ​ഷ​വും വ​കു​പ്പ്ത​ല ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല
    മ​ല​പ്പു​റം: ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ‘സെ​ക്വ​ർ ലാ​ൻ​ഡ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്റെ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ അ​ഴി​മ​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​കു​പ്പു​ത​ല ന​ട​പ​ടി​ക്ക് മ​ടി​ച്ച് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​നാ​യി​രു​ന്നു സം​സ്ഥാ​ന​​ത്തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 72 സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ​ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും പ​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ട് ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​​ശേ​ഷ​വും ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. വി​ജി​ല​ൻ​സ് റെ​യ്ഡി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഗൂ​ഗ്ൾ പേ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    വി​വി​ധ സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കാ​നാ​യി എ​ത്തി​യ 15 ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 1,46,375 രൂ​പ​യും, ഏ​ഴ് സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ റെ​ക്കോ​ഡ് റൂ​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട കൈ​ക്കൂ​ലി​പ്പ​ണ​മാ​യ 37,850 രൂ​പ​യും, നാ​ല് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്നാ​യി ക​ണ​ക്കി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത 15,190 രൂ​പ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ 19 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​വി​ധ ആ​ധാ​ര​മെ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്നാ​യി 9,65,905 രൂ​പ യു.​പി.​ഐ മു​ഖാ​ന്ത​രം കൈ​ക്കൂ​ലി പ​ണ​മാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:vigilance inspectioncorruptionNo actionKerala News
    News Summary - No action taken against the accused even after Operation 'Secure Land'
