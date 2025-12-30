Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകണക്കും വ്യവസ്ഥയുമില്ല...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 6:17 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 6:17 AM IST

    കണക്കും വ്യവസ്ഥയുമില്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാണിജ്യകെട്ടിടങ്ങൾക്ക്​ ഇപ്പോഴും തുച്​ഛ വാടക

    text_fields
    bookmark_border
    corporation
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ത​ത​യി​ലു​ള്ള​ത​ട​ക്കം ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലെ സ്വ​ന്തം​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്​ തു​ച്​ഛ​മാ​യ വാ​ട​ക​യി​ലും ബി​നാ​മി പേ​രി​ലും. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നു​പോ​ലും നി​കു​തി പി​രി​വി​ൽ വ​ർ​ഷാ​വ​ഷം അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വ്​ വാ​ങ്ങു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മാ​റി മാ​റി വ​രു​ന്ന ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഫ​ല​യു​ക​ൾ അ​ജ​ണ്ട​യാ​യി എ​ത്താ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ മാ​റ്റു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. എം.​എ​ൽ.​എ വി.​കെ. പ്ര​ശാ​ന്തും കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ആ​ർ. ശ്രീ​ലേ​ഖ​യും ത​മ്മി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ലെ മു​റി​യെ ചൊ​ല്ലി​യു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    വാ​ട​ക​ക​ൾ പ​ല​തും കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​തെ ‘പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​ർ’ പോ​ലെ തു​ച്ച​മാ​യ തു​ക​ക്കാ​ണ്​ പ​ല​രും കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും 10,000 രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ വാ​ട​ക ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ കീ​ഴി​​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ 800നും 1000​ത്തി​നു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ പ​ല​രും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​തോ​കാ​ല​ത്തെ ക​രാ​ർ​പ്ര​കാ​രം ക​ട​ക​ളും മ​റ്റ്​ മു​റി​ക​ളും വാ​ട​ക​ക്ക്​ എ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം മ​റ്റ്​ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​വും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നു.

    ഇ​തെ​ല്ലാം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പു​തു​താ​യി ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ലി​ല​ട​ക്കം ഒ​പ്പം ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ​രു​ന്ന അ​ജ​ണ്ട​ക​ളി​ൽ അ​വ​രും മൗ​നം ന​ടി​ച്ചു എ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ട്ട് ശ​ത​മാ​നം വീ​തം വാ​ട​ക​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ പ​ല​രും ഇ​ത് പു​തു​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മ​റ്റു​ചി​ല​ർ പു​തു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ല. 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി തു​ച്​ഛ​മാ​യ തു​ക​ക്ക്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ടാ​നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ നീ​ക്കം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Corporationlocal bodiescouncilorKerala
    News Summary - No accounting or system, and the rent for commercial buildings in local bodies
    Similar News
    Next Story
    X