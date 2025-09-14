Begin typing your search above and press return to search.
    എൻ.എം. വിജയന്‍റെ ആത്മഹത്യ റിപ്പോർട്ട്​ ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയെന്നാണ്​ വിശ്വാസം -​തിരുവഞ്ചൂർ

    NM Vijayan, Thiruvanchoor Radhakrishnan
    തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എൻ.എം. വിജയന്‍

    കോ​ട്ട​യം: വ​യ​നാ​ട് ഡി.​സി.​സി മു​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ച്​ താ​ൻ ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ശ്വാ​സ​മെ​ന്ന്​ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ. പ​ത്​​മ​ജ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന ഓ​ഡി​യോ കേ​ട്ടി​ല്ല. സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​തെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു​ന​ട​ക്ക​ല​ല്ല ത​ന്‍റെ പ​ണി. ക​രാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മ​റു​പ​ടി​യാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ജ​യ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി താ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഉ​പ​സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യി എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും സം​സാ​രി​ച്ച​ശേ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കി കെ.​പി.​സി.​സി​ക്കും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കി. ര​ഹ​സ്യ​റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​ത്​ ശ​രി​യ​ല്ല.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കു​റേ​യൊ​ക്കെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കാ​ണു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വും. എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ചെ​​യ്​​ത​തെ​ന്ന്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​യി​ല്ല. ത​ന്നോ​ട്​ അ​ക്കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ആ ​വി​ഷ​യം വ​ര​ട്ടെ. അ​പ്പോ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാം. ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ ആ​ർ​ക്കും ആ​ത്​​മ​ദുഃ​ഖം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക​രു​താ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​യ്മ​യു​ടെ ചി​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി രാ​ഷ്ട്രീ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണം. അ​തു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മ​ല്ല

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​കാ​രം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഭാ​വി​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മ​ല്ല. ഒ​ളി​പ്പോ​ര് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലും ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ കു​റ​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള​വ​രെ കു​റേ പു​ക​ഴ്ത്തു​ക​യും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത​ല്ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം -തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

