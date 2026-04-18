    date_range 18 April 2026 10:50 PM IST
    date_range 18 April 2026 10:50 PM IST

    നിതിൻരാജിന്റെ മരണം: ലോൺ ആപ് നടത്തിപ്പുകാർ റിമാൻഡിൽ

    നിതിൻരാജിന്റെ മരണം: ലോൺ ആപ് നടത്തിപ്പുകാർ റിമാൻഡിൽ
    ക​ണ്ണൂ​ർ: അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ർ ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ർ.​എ​ൽ. നി​തി​ൻ​രാ​ജി​ന്റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ‘ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്റ് ഫ​ണ്ട്സ്’ ലോ​ൺ ആ​പ് ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് ഖാ​സി​യാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി ഋ​ഷി​കേ​ഷ് തി​വാ​രി (32), ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ശാ​ന്ത് ഖേ​വ​ൽ (28), ഹ​രി​യാ​ന ഫ​രി​ദാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​കാ​ശ് ജ​യ് (54) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ്​ നോ​യി​ഡ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഇ​വ​രെ ക​ണ്ണൂ​ർ ഒ​ന്നാം​ക്ലാ​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​നു മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ലോ​ൺ ആ​പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പി​ക ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ആ​പ് വ​ഴി നി​തി​ൻ​രാ​ജ് എ​ടു​ത്ത വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് റ​ഫ​റ​ൻ​സാ​യി ന​ൽ​കി​യ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് നി​ര​ന്ത​രം വി​ളി​ച്ച് ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. വി​ളി​വ​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്താ​ലും മ​റ്റു ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ർ​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ൾ വി​ളി​ച്ച എ​ല്ലാ ന​മ്പ​റു​ക​ളും സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ആ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യ ഒ​രു​ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് നോ​യി​ഡ​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    40ഓ​ളം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. നോ​യി​ഡ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​ളു​ക​ളെ വി​ളി​ക്കാ​ൻ ഫോ​ണി​ന് പ​ക​രം സിം ​ബോ​ക്സു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഒ​രേ​സ​മ​യം 30 സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ് സിം​ബോ​ക്സു​ക​ൾ. ലോ​ൺ ആ​പ്​ വ​ഴി 15000 രൂ​പ​യാ​ണ്​ നി​തി​ൻ​രാ​ജ്​ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി 36 ശ​ത​മാ​നം മാ​സ​പ​ലി​ശ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    News Summary - Nitinraj's death: Loan app operators remanded
    Similar News
