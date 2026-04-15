    date_range 15 April 2026 6:15 AM IST
    date_range 15 April 2026 6:16 AM IST

    അധ്യാപികയുടെ പേരിലല്ല നിതിൻ വായ്പയെടുത്തതെന്ന്​ സഹോദരി

    അധ്യാപികയുടെ പേരിലല്ല നിതിൻ വായ്പയെടുത്തതെന്ന്​ സഹോദരി
    ഡോ. റാ​മി​ന്റെ പാ​ല​യാ​ട് ചി​റ​ക്കു​നി​യി​ലെ ക്ലി​നി​ക്കി​ലേ​ക്ക് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ മാ​ർ​ച്ച് പൊ​ലീ​സ്

    ത​ട​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്​: അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ല​ത​യു​ടെ പേ​രി​ല​ല്ല നി​തി​ൻ രാ​ജ് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് സ​ഹോ​ദ​രി നി​കി​ത രാ​ജ്. ആ​പ് ലോ​ണി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കേ​സ് ഒ​തു​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സ​ഹോ​ദ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘അ​വ​ന് നീ​തി കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​നി ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കി​ല്ല. ല​ത​യു​ടെ ന​മ്പ​ർ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് എ​ടു​ത്ത​താ​കാം. മൂ​ന്നു​മാ​സം സി​ക്ക് റൂ​മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന​വ​നാ​ണ്. ലോ​ൺ ആ​പി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല’’-​നി​കി​ത രാ​ജ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ന​സി​ക​മാ​യി നി​തി​നെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ലോ​ൺ ആ​പ്പ്​ ആ​രോ​പ​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​താ​വി​ന്‍റെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​ണ്​ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം നി​തി​ന്‍റെ പി​താ​വ് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 14,000 രൂ​പ​യാ​ണ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ ഡോ. ​റാ​മി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി നി​തി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​രീ​ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​ശോ​ക്​ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്‍റെ മു​റി​യി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​ടും​ബം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:sucidesisternithin
    News Summary - Nithin did not take the loan in the teacher's name: Sister
