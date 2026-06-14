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    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 9:56 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 9:56 PM IST

    നിപ:വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി

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    നിപ:വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: നി​പ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​കോ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി സ്ഥ​ല​ത്ത് ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ. നി​പ രോ​ഗ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് മു​ൻ ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് ആ​ണെ​ന്നും തു​ര​പ്പ​ൻ പ​ണി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2018ൽ ​നി​പ പ​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഇ​വി​ടെ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്ത​ത്. നി​പ രോ​ഗി​യെ അ​ഡ്മി​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് താ​ൻ പോ​യ​ത്. നി​പ കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മ​ട​ങ്ങി എ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഇ​വി​ടെ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മി​ല്ല. കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​മാ​ണ്.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ഇ​വി​ടു​ത്തെ കാ​ബി​ന​റ്റി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് നി​പ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ‍യ്യു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റു​ണ്ടോ? രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം കു​റേ ക​ണ്ട​താ​ണ്. വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​കാ​ര​നെ ഉ​ടു​ക്ക് കൊ​ട്ടി പേ​ടി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ ന​ട​പ്പി​ല്ല. ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടും നി​പ മ​രു​ന്ന് കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണ്.

    ഒ​രു മ​ണി​ക്ക് നി​പ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം വ​ന്നി​ട്ടും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ല. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, മ​ന്ത്രി വ​കു​പ്പു​മാ​യി സു​ഖ​ത്തി​ല​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ലു​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും. ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സി​നെ മാ​റ്റ​ണോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റും മ​ന്ത്രി​യു​മാ​ണ്. അ​വ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സി​നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. പ​രാ​തി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​കാം. ചി​ല​ർ തു​ര​പ്പ​ൻ പ​ണി കാ​ണി​ച്ചു, അ​വ​രെ പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സി​നെ മാ​റ്റി​യ​ത് -മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ഒ​രി​ക്ക​ലും മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​പ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:Health Ministerkeralamniphakmuraleedaran
    News Summary - Nipah Health Minister responds to criticism
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