Madhyamam
    Kerala
    12 Feb 2026 10:17 PM IST
    12 Feb 2026 10:17 PM IST

    ഒമ്പത്​ പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്​ ഐ.പി.എസ്​

    ഒമ്പത്​ പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്​ ഐ.പി.എസ്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ലെ സ​ർ​വി​സി​ലു​ള്ള​തും വി​ര​മി​ച്ച​വ​രു​മാ​യ ഒ​മ്പ​ത്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ ഐ.​പി.​എ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി.

    2023ലെ ​സെ​ല​ക്ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ. ​നാ​സിം (മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ്), 2024ലെ ​സെ​ല​ക്ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ​ൻ. രാ​ജ​ൻ (എ​സ്.​പി, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വി​ജി​ല​ൻ​സ്), ജി. ​സാ​ബു (എ​സ്.​പി, എ​സ്.​എ​സ്.​ബി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റേ​ഞ്ച്) പി. ​വി​ക്ര​മ​ൻ (വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ, എ​ക്‌​സൈ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും സ​ർ​വി​സി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച സി.​എ​സ് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, പ്ര​ജീ​ഷ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഇ.​എ​ൻ. സു​രേ​ഷ്, എ.​യു. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് ഐ.​പി.​എ​സ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    Kerala Police ips
