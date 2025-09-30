Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:59 AM IST

    നി​ല​മ്പൂ​ർ റോ​ഡ് - കോ​ട്ട​യം എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും

    നി​ല​മ്പൂ​ർ റോ​ഡ് - കോ​ട്ട​യം എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പൂ​ജ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തും. ന​മ്പ​ർ 06075 ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​ർ - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​രാ​ത്രി 9.15 ന് ​ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​റി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.05 ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്തി​ൽ എ​ത്തും.

    ന​മ്പ​ർ 06076 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത് - ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം 4.30 ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 10.30 ന് ​ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മോ​റി​ൽ എ​ത്തും.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ റോ​ഡ് - കോ​ട്ട​യംഎ​ക്സ്പ്ര​സ് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത്, 13, 20, 30 തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 16325 നി​ല​മ്പൂ​ർ റോ​ഡ് - കോ​ട്ട​യം എ​ക്സ്പ്ര​സ് തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ൽ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​ക്കും കോ​ട്ട​യ​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ൽ ഈ ​ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തി​ല്ല. ഇ​തേ ട്രെ​യി​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23നും ​ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നും കു​റു​പ്പ​ന്ത​റ​യി​ൽ സ​ർ​വീ​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. കു​റു​പ്പ​ന്ത​റ​യ്ക്കും കോ​ട്ട​യ​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ൽ ഈ ​ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തി​ല്ല.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21, 24, 31, ന​വം​ബ​ർ നാ​ല് തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ കോ​ട്ട​യ​ത്ത് നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 16326 കോ​ട്ട​യം - നി​ല​മ്പൂ​ർ റോ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, അ​തേ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 5.34 ന് ​കു​റു​പ്പ​ന്ത​റ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. കോ​ട്ട​യ​ത്തി​നും കു​റു​പ്പ​ന്ത​റ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഈ ​ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വീ​സ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും.

