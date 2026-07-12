Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനിലക്കൽ ദേവസ്വം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 July 2026 7:38 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 7:42 PM IST

    നിലക്കൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പെട്രോൾ പമ്പ് പരിസരത്ത് പുലിയിറങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    നിലക്കൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പെട്രോൾ പമ്പ് പരിസരത്ത് പുലിയിറങ്ങി
    cancel

    ശബരിമല: നിലക്കൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പെട്രോൾ പമ്പ് പരിസരത്ത് പുലിയിറങ്ങി. പമ്പിലെ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറയിലാണ് പുലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് പുലി പമ്പ് പരിസരത്ത് എത്തിയതായ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ വൈകീട്ട് വരെയാണ് പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

    രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ആന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ പമ്പിന് സമീപം എത്താറുള്ളതിനാൽ, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എത്തുമ്പോൾ ജീവനക്കാർ ആദ്യം സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പമ്പിലെത്തിയ ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ സി.സി.ടി.വി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പമ്പ് പരിസരത്തുകൂടി പുലി നടന്നുപോകുന്നതും ഇവിടെ കിടക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TigerForestDevaswom Boardpetrol pumpnilakkal
    News Summary - A leopard has landed near the petrol pump of the Nilakkal Devaswom Board
    Similar News
    Next Story
    X