    Posted On
    date_range 30 May 2026 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 10:45 PM IST

    വിവിധയിടങ്ങളിൽ എൻ.ഐ.എ പരിശോധന

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്/ചെ​റു​പു​ഴ (ക​ണ്ണൂ​ർ): മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു ശേ​ഖ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ (എ​ൻ.​ഐ.​എ) പ​രി​ശോ​ധ​ന. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ര​ഞ്ഞി​മാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഹാ​രി​സി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലും ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എ​ക്സ​ല​ന്റ് ബ്രി​ക്സ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും ദേ​ശീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച അ​ഞ്ച് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു ശേ​ഖ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് എ​ര​ഞ്ഞി​മാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി ഹാ​രി​സി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​ക്കി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ൻ.​ഐ.​എ സം​ഘം ഹാ​രി​സി​നെ വീ​ട്ടി​ലും ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ള്ളി​ച്ചാ​ക്കി​ന്റെ മ​റ​വി​ല്‍ ക​ട​ത്തി​യ വ​ന്‍ സ്‌​ഫോ​ട​ക ശേ​ഖ​രം തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​ന്റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ചെ​റു​പു​ഴ​യി​ൽ എ​ന്‍.​ഐ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച അ​ഞ്ചു​മു​ത​ലാ​ണ് എ​ന്‍.​ഐ.​എ സം​ഘം ഒ​രേ​സ​മ​യം എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​ത്തും റെ​യ്ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.​ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ചെ​റു​പു​ഴ ചു​ണ്ട​യി​ലെ അ​നി​ല്‍കു​മാ​റി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം റെ​യ്ഡ് നീ​ണ്ടു.

    ചെ​റു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് എ​ന്‍.​ഐ.​എ സം​ഘം എ​ത്തി​യ​ത്. റെ​യ്ഡ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. റെ​യ്ഡി​നെ കു​റി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യാ​ന്‍ എ​ന്‍.​ഐ.​എ സം​ഘം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി​യി​ല്‍ സ്‌​ഫോ​ട​ക ശേ​ഖ​രം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​ന് പി​റ​കേ അ​നി​ല്‍കു​മാ​റി​നെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

