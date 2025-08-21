Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    21 Aug 2025 11:45 PM IST
    21 Aug 2025 11:45 PM IST

    വാർത്ത ചോർന്നത്​ കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്നല്ലെന്ന്​

    • ചോദ്യമുന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലേക്ക്
    • കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ലെ നാ​ല്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മാ​ത്രം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന മെ​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്റെ ചോ​ദ്യം
    വാർത്ത ചോർന്നത്​ കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്നല്ലെന്ന്​
    പി. ​പ്ര​സാ​ദ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കേ​ര പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് ന​ൽ​കി​യ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ഫ​ണ്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക​മാ​റ്റി​യ കാ​ര്യം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി. ​അ​ശോ​ക് കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദി​ന്​ കൈ​മാ​റി. വാ​ർ​ത്ത ചോ​ർ​ന്ന​ത് കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന​ല്ലെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​നു നേ​രെ​യാ​ണ്​ ആ​രോ​പ​ണം എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ കു​റി​പ്പി​നൊ​പ്പം ഇ-​മെ​യി​ലി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ്​ ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ലെ നാ​ല്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മാ​ത്രം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന മെ​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്റെ ചോ​ദ്യം. ഇ​ത്​ ഐ.​ടി നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​ത്. വാ​ർ​ത്ത ചോ​ർ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ്ര​കാ​രം ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​നു​നേ​രെ തി​രി​യു​ന്ന​തും ആ ​ഓ​ഫി​സി​നെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ഇ​നി​യെ​ന്ത് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യേ​ണ്ട​ത്. വാ​ർ​ത്ത ചോ​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഫ​യ​ൽ കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി​യെ മ​റി​ക​ട​ന്നും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചു​മു​ള്ള​തു​മാ​ണെ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

