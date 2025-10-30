Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 11:51 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 11:51 PM IST

    യു​ദ്ധ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മാ​യി വാ​ർ​ത്ത ചാ​ന​ലു​ക​ൾ; ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Aianet News, & Reporter TV
    cancel

    കൊ​ച്ചി: അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ഇ​തി​ഹാ​സ​താ​രം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യു​ടെ വ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ർ​ത്താ​ചാ​ന​ലു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക്.

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ ഏ​ഷ്യാ​നെ​റ്റ് ന്യൂ​സും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ടി.​വി​യു​മാ​ണ് പ​ര​സ്പ​രം മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി പോ​ർ​മു​ഖം തു​റ​ന്ന​ത്. ഒ​രേ​ദി​വ​സം ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും പ​ര​സ്പ​രം കോ​ടി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​ന​ഷ്ട കേ​സ് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് നി​യ​മ, വാ​ർ​ത്താ​യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ഏ​ഷ്യാ​നെ​റ്റി​നെ​തി​രെ 150 കോ​ടി​യു​ടെ മാ​ന​ന​ഷ്ട​കേ​സാ​ണ്​ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. ഏ​ഷ്യാ​നെ​റ്റ് ന്യൂ​സ് ഉ​ട​മ​യും ബി.​ജെ.​പി. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, ചാ​ന​ലി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​രാ​യ സി​ന്ധു സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ, വി​നു വി. ​ജോ​ൺ, പി.​ജി. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​ബ്ജോ​ദ് വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​നൂ​പ് ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​ഷി കു​ര്യ​ൻ, അ​ഖി​ല ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, ജെ​വി​ൻ ടു​ട്ടു, അ​ശ്വി​ൻ വ​ല്ല​ത്ത്, റോ​ബി​ൻ മാ​ത്യു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഭൂ​മി​യി​ട​പാ​ട് കേ​സി​ൽ ത​ന്‍റെ പേ​ര് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് നി​ര​ന്ത​രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ കൊ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ്​ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റി​നെ​തി​രെ തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. 100 കോ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ഉ​ട​മ ആ​ന്‍റോ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ചാ​ന​ലി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ, സ്മൃ​തി പ​രു​ത്തി​ക്കാ​ട്, ജി​മ്മി ജെ​യിം​സ്, ടി.​വി. പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കേ​സ്.

    രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന് ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ബി.​പി.​എ​ൽ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭൂ​മി​യി​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബി.​ജെ.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ​കൂ​ടി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ര് ദു​രു​പ​യോ​ഗം​ചെ​യ്ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി.

    മും​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​സ്ഥാ​പ​നം മു​ഖേ​ന ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ഏ​ഴു​ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീ​മി​ന്‍റെ​യും മെ​സ്സി​യു​ടെ​യും വ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ട്ടി​പ്പ് മ​റ​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ചി​ല ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളും മാ​ധ്യ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തേ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മെ​സ്സി​യു​ടെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ​യും കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​ഷ്യാ​നെ​റ്റ് ന്യൂ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​രം വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണം.

    കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത ച​മ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചാ​ന​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:news channels
    News Summary - News channels with declaration of war; allegations against owners
    Similar News
    Next Story
    X