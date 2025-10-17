Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 11:31 PM IST

    ഭാരവാഹികളായി; കെ.പി.സി.സിക്ക്​ പുതിയ ഭാവം

    ഭാരവാഹികളായി; കെ.പി.സി.സിക്ക്​ പുതിയ ഭാവം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ.​പി.​സി.​സി പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലും പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യും ഒ​ഴി​കെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ല്ലാ ലോ​ക്‌​സ​ഭ എം.​പി​മാ​രും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി​യി​ൽ. കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് അ​ഞ്ച്​ വൈ​സ്​ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ത്​ 13 ആ​യി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 26ൽ​നി​ന്ന്​ 59ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി​യി​ൽ 31പേ​രാ​ണ് നേ​ര​ത്തേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട​ത്​ 36 ആ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ കെ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലേ​ക്കും പ​ത്​​മ​ജ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ബി.​​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്കും ചേ​ക്കേ​റി​യ​തോ​ടെ അം​ഗ​സം​ഖ്യ 34 ആ​യി. ശൂ​ര​നാ​ട്​ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തോ​ടെ 33 ഉം.

    ​പു​തു​താ​യി ​ആ​റു​​പേ​ർ​കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ സ​മി​തി​യു​ടെ അം​ഗം​ബ​ലം 39 ആ​കും. പ്ര​താ​പ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന ട്ര​ഷ​റ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ ജ്യോ​തി​കു​മാ​ർ ചാ​മ​ക്കാ​ല​യു​ടെ പേ​രാ​ണ്​ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ത്ത​നാ​പു​രം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​​ന്നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചാ​മ​ക്കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി.​എ. നാ​രാ​യ​ണ​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു.

    10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ല​ഭി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രി​ൽ വി.​ടി. ബ​ൽ​റാ​മും വി.​പി. സ​ചീ​ന്ദ്ര​നും തു​ട​രും. അ​തേ​സ​മ​യം വി.​​ജെ. പൗ​ലോ​സി​നെ​യും എ​ൻ. ശ​ക്​​ത​നെ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. എ​ൻ.​എ​സ്.​യു ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പാ​ർ​ട്ടി പ​ദ​വി​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഹൈ​ബി ഈ​ഡ‍ന് വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യോ​ഗം.

    കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന എം. ​ലി​ജു​വും വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി. മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​​​ന്ദ്ര​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​നാ​ണ്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ. ബി.​ജെ.​പി വി​ട്ടു​വ​ന്ന സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​ർ​ക്ക്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ദ​വി ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. ഫോ​ൺ​വി​ളി വി​വാ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഡി.​സി.​സി ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ മാ​റി​യ പാ​ലോ​ട്​ ര​വി​ക്ക്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി ന​ൽ​കാ​നും നേ​തൃ​ത്വം മ​റ​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:KPCC
