Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'വിശ്വാസപരമായ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 7:57 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 7:57 PM IST

    'വിശ്വാസപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയില്ല'; ഇടുക്കിയിൽ പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചു, കുഞ്ഞ് മരിച്ചു, മാതാവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വിശ്വാസപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയില്ല; ഇടുക്കിയിൽ പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചു, കുഞ്ഞ് മരിച്ചു, മാതാവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
    cancel

    ചെറുതോണി: ഇടുക്കി മണിയാറൻകുടിയിൽ വീട്ടിൽ പ്രസവമെടുക്കുന്നതിനിടെ നവജാത ശിശു മരിച്ചു. പാസ്റ്ററായി ജോലിചെയ്യുന്ന ജോൺസന്റെയും വിജിയുടെയും കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. രക്തസ്രാവം മൂർച്ഛിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ മാതാവിനെ ഇടുക്കി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    ജോൺസൺ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനെന്നാണ്​ അവകാശപ്പെടുന്നത്​. 45കാരിയായ വിജി പൂർണഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന്​ അറിഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വാഴത്തോപ്പ് പി.എച്ച്.സിയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഞായറാഴ്ച ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കണമെന്ന്​ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, അനുസരിക്കാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വീണ്ടും എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞെന്നും കുഞ്ഞ് മരിച്ചെന്നും മാതാവ്​ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നും അറിയുന്നത്. വിജിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇവര്‍ തയാറായില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഇടുക്കിയിൽനിന്ന് പൊലീസെത്തി​ ബലമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു​.

    ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ പലതവണ വീട്ടിലെത്തി ആശുപത്രിയിൽ പോയി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും മരുന്നുകൾ കഴിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്​ ഇവർ ചികിത്സ തേടാൻ തയാറായിരുന്നില്ലെന്ന്​​ പഞ്ചായത്ത്​ അംഗം പി.വി. അജേഷ്​ കുമാർ പറഞ്ഞു. വിജിയുടെ നാലാമത്തെ പ്രസവമാണിത്. നേരത്തേ, മൂന്ന് കുട്ടികളെയും പ്രസവിച്ചത്​ വീട്ടിൽതന്നെയായിരുന്നെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. കുട്ടികളെ സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ത്തതായി അറിയില്ലെന്നും സമീപവാസികളുമായി ഇവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ബന്ധമില്ലെന്നും ഇടക്കിടെ​ ഇവിടെ വന്ന്​ താമസിച്ചുവരുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

    കുഞ്ഞിന്‍റെ പോസ്റ്റ്​മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്​​. റിപ്പോർട്ട്​ വന്നതിനുശേഷമേ ശിശുവിന്‍റെ മരണകാരണം അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ്​ ഗർഭിണി ആയിരിക്കു​​മ്പോഴും പ്രസവസമയത്തും വിജിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതെന്നാണ്​ ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്നും പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്​. ആരോഗ്യവകുപ്പും അന്വേഷണം തുടങ്ങി​.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death NewsNewbornIdukki Newshome delivery
    News Summary - Newborn dies during home delivery
    Similar News
    Next Story
    X