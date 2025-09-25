Begin typing your search above and press return to search.
    വൈദ്യുത വാഹന വ്യാപനം ലക്ഷ്യമിട്ട്​ പുതിയ നയം; നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് കെ.എസ്​.ഇ.ബി

    വൈദ്യുത വാഹന വ്യാപനം ലക്ഷ്യമിട്ട്​ പുതിയ നയം; നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് കെ.എസ്​.ഇ.ബി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വൈ​ദ്യു​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ (ഇ.​വി) വ്യാ​പ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ പു​തി​യ​ ന​യം (ഇ.​വി പോ​ളി​സി) വ​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ വൈ​ദ്യു​ത വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്​ കേ​ര​ളം. പു​തി​യ ന​യം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ക​ര​ട്​ ന​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നീ​തി ആ​യോ​ഗും ആ​ര്‍.​എം.​ഐ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ദി ​ശൂ​ന്യ ഇ.​വി കോ​ണ്‍‍ക്ലേ​വി’​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 2019ൽ ​ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഇ.​വി ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ ന​യം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം​ കാ​ല​പ​രി​ധി​യു​ള്ള​താ​വും പു​തി​യ ഇ.​വി ന​യം.

    കാ​ർ​ബ​ൺ ന്യൂ​ട്ര​ൽ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ 2070 ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 2050 ഓ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്​ എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശം. വൈ​ദ്യു​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ​ ഇ​ൻ​സെ​ന്‍റീ​വ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ൽ, ചാ​ർ​ജി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്ക​ൽ, വാ​യ്പ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ പ്ര​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നു​മാ​യി ക​മ്മി​റ്റി, സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ റോ​ഡ്​ നി​കു​തി​യി​ലും ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സി​ലും ഇ​ള​വ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2026ൽ ​ആ​കെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 15 ശ​ത​മാ​നം ഇ.​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. 2027ൽ ​ഇ​ത്​ 16 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും 2028ൽ 19 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും വ​ർ​ധി​ക്ക​ണം. 2029ൽ ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ.​വി വാ​ഹ​ന സാ​ന്നി​ധ്യം 22 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. 2030ഓ​ടെ 27 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി നി​ർ​​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ​2030 ഓ​​ടെ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന കാ​ർ​ബ​ൺ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ൽ 15.94 ട​ണ്ണി​ന്‍റെ കു​റ​വ്​ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വും പു​തി​യ ന​യം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ.​വി​യോ​ട്​ ഇ​ഷ്ടം കൂ​ടു​ന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ​വൈ​ദ്യു​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ (ഇ.​വി) പ്രി​യ​മേ​റു​ന്നു. 2022 മു​ത​ൽ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത വ​ർ​ധ​ന​വ്​ പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച്​ വ​രെ 2.53 ല​ക്ഷം വൈ​ദ്യു​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ.​വി ആ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഇ.​വി വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ​ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​റു​ക​ളു​മാ​ണ്. ഇ-​റി​ക്ഷ, ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ.​വി സാ​ന്നി​ധ്യം കു​റ​വാ​ണ്. ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ച്ച ഇ.​വി​ക​ളി​ൽ 99 ശ​ത​മാ​ന​വും വ്യ​ക്​​തി​ഗ​ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​ പ​റ​യു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ 61.8 ല​ക്ഷം ഇ.​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 2.53 ല​ക്ഷം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ന്ന​ത്.

