കേരളത്തിന്റെ 29-ാമത് ഗവർണറായി ഓം പ്രകാശ് മാഥുർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

കേരളത്തിന്റെ 29-ാമത് ഗവർണറായി ഓം പ്രകാശ് മാഥുർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ഗവർണറായി ഓം പ്രകാശ് മാഥുർ അധികാരമേറ്റു. രാജ്ഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമ്യൻ സെൻ അദ്ദേഹത്തിന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 29-ാമത് ഗവർണറായാണ് ഓം പ്രകാശ് മാഥുർ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.
സിക്കിം ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരവെയാണ് മാഥൂറിനെ കേരള ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് ഗവർണറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചുപോകുന്ന രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറുടെ പിൻഗാമിയായാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ, മന്ത്രിമാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉയർന്ന ഐ.എ.എസ്-ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്തിയ നിയുക്ത ഗവർണറെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സ്വീകരിച്ചു. മന്ത്രിമാർ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി. വി. രാജേഷ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.
'ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചുമതലയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്' സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഭരണഘടനാപരമായ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
ആരാണ് പുതിയ ഗവർണർ?
1952-ൽ രാജസ്ഥാനിലെ പാലി ജില്ലയിൽ ജനിച്ച ഓം പ്രകാശ് മാഥൂർ ആർ.എസ്.എസ് പ്രചാരകനായാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന അദ്ദേഹം, പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ, ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്നീ സുപ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിച്ചു. രണ്ടുതവണ രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന മാഥൂർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിയിലെ പ്രമുഖ 'ട്രബിൾ ഷൂട്ടർ' എന്ന നിലയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിലും 2019-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഗുജറാത്തിലെ പാർട്ടി ചുമതലകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത് മാഥൂറായിരുന്നു.
സർവകലാശാലാ ഭരണത്തിലും ബില്ലുകളിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ഗവർണർ പദവി നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടലിലായ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ, കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മുതിർന്ന നേതാവിന്റെ വരവ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.