Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:39 PM IST

    മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം; കേന്ദ്രത്തിനും തമിഴ്നാടിനും നോട്ടീസ്

    Mullaperiyar dam
    മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​റി​ൽ പു​തി​യ ഡാം ​വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നോ​ടും പ്ര​തി​ക​ര​ണം തേ​ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി പ​ഠി​ക്കാ​നും എ​ന്ന് ഡീ​ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നു നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഡാം ​സു​ര​ക്ഷാ സം​ഘ​ത്തെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ​ബെ​ഞ്ചാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​ത്.

    സേ​വ് കേ​ര​ള ബ്രി​ഗേ​ഡ് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. റ​സ​ൽ ജോ​യി​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. 130 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ഴ​ക്കമുള്ള ഡാ​മി​ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ 10 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കു​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വി. ​ഗി​രി വാ​ദി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഡാം ​പ​ണി​തെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കൂ. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റേ​യും മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും.

