സ്വന്തം തോട്ടങ്ങളിലെ തേയിലക്കും കാപ്പിക്കും ഇനി പുതിയ ബ്രാൻഡ്; വനം വകുപ്പിന്റെ 'ആത്മ' അടുത്ത മാസം മുതൽ

സ്വന്തം തോട്ടങ്ങളിലെ തേയിലക്കും കാപ്പിക്കും ഇനി പുതിയ ബ്രാൻഡ്; വനം വകുപ്പിന്റെ 'ആത്മ' അടുത്ത മാസം മുതൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വന്തം തോട്ടങ്ങളിൽ നിർമിക്കുന്ന തേയിലയും കാപ്പിയും 'ആത്മ' എന്ന പുതിയ ബ്രാൻഡിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കേരള വനം വികസന കോർപറേഷൻ. അടുത്ത മാസം മുതൽ കെ.എഫ്.ഡി.സിയുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ പുതിയ ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങുമെന്ന് കോർപറേഷൻ മാനന്തവാടി ഡിവിഷനൽ മാനേജർ സജീർ കെ.വി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ 'വനോപഹാർ' എന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് വനം വികസന കോർപറേഷൻ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെയാണ് തേയിലയ്ക്കും കാപ്പിക്കുമായി പ്രത്യേകമായി 'ആത്മ' എന്ന ബ്രാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കെ.എഫ്.ഡി.സി ഇതിനകം കാപ്പിപ്പൊടി പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആദ്യമായാണ് തേയില വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്.
കെ.എഫ്.ഡി.സിയുടെ മാനന്തവാടിയിലുള്ള സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ നിർമിച്ച തേയിലയും നെല്ലിയാമ്പതി, മൂന്നാർ, ഗവി എന്നിവിടങ്ങളിലെ തോട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച കാപ്പിയുമാണ് 'ആത്മ' ബ്രാൻഡിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
പുതിയ ബ്രാൻഡിന് അനുയോജ്യമായ പേര് നിർദേശിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ലഭിച്ച നിർദേശങ്ങളും വിദഗ്ധരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളും പരിഗണിച്ചാണ് 'ആത്മ' എന്ന പേര് അന്തിമമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
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