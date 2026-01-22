Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    22 Jan 2026 11:33 PM IST
    Updated On
    22 Jan 2026 11:33 PM IST

    മാറ്റിവെച്ച ഹൃദയവും തുണച്ചില്ല; ദുർഗ കാമി യാത്രയായി...

    എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക്​ വിധേയയായി ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ നേപ്പാൾ സ്വദേശിനി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി
    മാറ്റിവെച്ച ഹൃദയവും തുണച്ചില്ല; ദുർഗ കാമി യാത്രയായി...
    കൊച്ചി: എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക്​ വിധേയയായി ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നേപ്പാൾ സ്വദേശിനി ദുർഗ കാമി (21) ഒ​ടുവിൽ മരണത്തിന്​ കീഴടങ്ങി. ശ്വാസകോശം നിലച്ചതും തുടന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതവും മൂലം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10.05നായിരുന്നു മരണം. തിരുവനന്തപുരത്ത് മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ച കൊല്ലം ചിറയ്ക്കര ഇടവട്ടം സ്വദേശി എസ്. ഷിബുവിന്റെ (46 ) ഹൃദയമാണ്​ കഴിഞ്ഞ മാസം 22ന്​​ ദുർഗക്ക്​ മാറ്റിവെച്ചത്​. രാജ്യത്ത്​ ആദ്യമായി​ ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയായിരുന്നു ഇത്​.

    ഡാനോൻസ്​ ഡിസ്​കെയർ എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗമാണ്​ ദുർഗയുടെ ഹൃദയ​ത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നത്​. കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ്​ ദുർഗക്ക്​ ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ചത്​. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവന്ന ദുർഗ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പുസ്തകം വായിക്കുകയും ചെയ്തത്​ ഡോക്ടർമാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട്​ നാല്​ മണിയോടെ ശ്വാസകോശം പ്രവർത്തനരഹിതമായി. മാറിയ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്ത​പ്പെടാനാകാതെ ശ്വാസകോശവും ഹൃദയവും നിലക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്​ ഡോക്​ടർമാർ പറഞ്ഞു. അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ ആറ്​ മണിക്കൂറോളം കിണഞ്ഞ്​ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല.

    യുവതിക്ക്​ ഒരു അനുജന്‍ മാത്രമാണുള്ളത്​. പാരമ്പര്യ ഹൃദ്രോഗം മൂലം അമ്മയും മൂത്ത സഹോദരിയും നേര​ത്തെ മരിച്ചിരുന്നു. അനാഥാലയത്തിലാണ്​ പെണ്‍കുട്ടിയും സഹോദരനും കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ചികിത്സാ ചെലവ് താങ്ങാനാവാത്തതിനാൽ​ അനാഥാലയം നടത്തിപ്പുകാരനായ മലയാളി ഇവരെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന്​ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഹെലികോപ്​​റ്ററില്‍ ആണ് ഹൃദയം തിരുവനന്തപുരത്ത്​ നിന്ന്​ എറണാകുളത്ത്​ എത്തിച്ചത്​. കഴക്കൂട്ടത്ത് ഹോട്ടൽ​ ജോലിക്കാരനായ ഷിബുവിന്​ ഡിസംബര്‍ 14നാണ്​ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്​. ഡിസംബര്‍ 21ന് മസ്തിഷ്‌കമരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കുടുംബം അവയവദാനത്തിന് സന്നദ്ധമാകുകയായിരുന്നു.

    TAGS:heart transplantObituary
