Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    30 Aug 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:11 AM IST

    പുന്നമടയിൽ ജലയുദ്ധം... നെഹ്​റു ​ട്രോഫി വള്ളംകളി ഇന്ന്​

    പുന്നമടയിൽ ജലയുദ്ധം... നെഹ്​റു ​ട്രോഫി വള്ളംകളി ഇന്ന്​
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​യും ആ​ര​വ​വു​മു​യ​ർ​ത്തി പു​ന്ന​മ​ട​യി​ലെ ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ലെ വേ​ഗ​പ്പോ​രി​ൽ ജ​ല​രാ​ജാ​വി​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഇ​നി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. 71ാമ​ത്​​ നെ​ഹ്​​റു ​​ട്രോ​ഫി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി തു​ഴ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വ​ശ​ക്തി​യും സം​ഭ​രി​ച്ച് തു​ഴ​ത്താ​ളം തീ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​ല​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​വും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​കും. ക​ര​ക്കാ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യം​ക​വ​രാ​ൻ എ​ല്ലാ അ​ട​വു​ക​ളും പ​യ​റ്റി ഫി​നി​ഷി​ങ് പോ​യ​ന്‍റ്​​​​​​ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി വെ​ള്ളി​ക്ക​പ്പി​ൽ മു​ത്ത​മി​ടാ​ൻ ചു​ണ്ട​നു​ക​ൾ കു​തി​ക്കും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ക​ൻ. സിം​ബാ​ബ്​​വെ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഇ​ന്ദു​കാ​ന്ത് മോ​ദി, സിം​ബാ​ബ്​​വെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ്റ്റെ​ല്ല നി​ക്കാ​മോ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ൾ. മ​​​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റി​യാ​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. 21 ചു​ണ്ട​നു​ക​ള​ട​ക്കം 75 വ​ള്ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടി​ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​സ്​​ഡ്രി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ചു​ണ്ട​ന്‍വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹീ​റ്റ്സും ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫൈ​ന​ലും ന​ട​ക്കും. ചു​രു​ള​ൻ -മൂ​ന്ന്, ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി എ - ​അ​ഞ്ച്, ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി ബി -18, ​ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി സി -14, ​വെ​പ്പ് എ -​അ​ഞ്ച്, വെ​പ്പ് ബി -​മൂ​ന്ന്, തെ​ക്ക​നോ​ടി ത​റ -ര​ണ്ട്, തെ​ക്ക​നോ​ടി കെ​ട്ട് -നാ​ല്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം.

    ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ആ​റ്​​ ഹീ​റ്റ്സു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ നാ​ല് ഹീ​റ്റ്‌​സു​ക​ളി​ല്‍ നാ​ലു​വീ​ത​വും അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ഹീ​റ്റ്‌​സി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും ആ​റാ​മ​ത്തെ ഹീ​റ്റ്​​സി​ൽ ര​ണ്ട്​ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച സ​മ​യം​കു​റി​ച്ച്​ ആ​ദ്യ​മെ​ത്തു​ന്ന നാ​ല്​ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ൽ​ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും. ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഫി​നി​ഷ്​​ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ജേ​താ​ക്ക​ളെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി സ​മ​യ​ക്ര​മം പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന്​ കാ​ണു​ന്ന​വി​ധം സ്​​ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. ഒ​രേ​പോ​ലെ ഫി​നി​ഷ്​ ചെ​യ്താ​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യി​യെ നി​ശ്ച​യി​ക്കും. സി-​ഡി​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഹോ​ളോ​ഗ്രാം പ​തി​ച്ച ടി​ക്ക​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഗാ​ല​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം.

    Nehru Trophy Boat Race Punnamada kayal Alappuzha Kerala News
    News Summary - Nehru trophy boat race will be held today
