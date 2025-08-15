Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 12:37 PM IST

    നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി; ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് വിൽപന ഇന്നുമുതൽ

    നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി; ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് വിൽപന ഇന്നുമുതൽ
    ആ​ല​പ്പു​ഴ ക​ല​ക്​​​ട​റേ​റ്റ്​ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്​ ഹാ​ളി​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ഈ​മാ​സം 30ന് ​പു​ന്ന​മ​ട​ക്കാ​യ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 71ാമ​ത് നെ​ഹ്‌​റു ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ല​ഭി​ക്കും. ക​ല​ക്​​ട​റേ​റ്റ്​ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്​ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. https://nehrutrophy.nic.in എ​ന്ന നെ​ഹ്‌​റു​ട്രോ​ഫി ബോ​ട്ട് റേ​സ്​ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (എ​ൻ.​ടി.​ബി.​ആ​ർ) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​ൽ​പ​ന. ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്കും എ​സ്.​ബി.​ഐ​യും ക​രൂ​ർ വൈ​ശ്യ​ബാ​ങ്കും പേ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഗേ​റ്റ്​​വേ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ​യും എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ട്ട​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കൊ​ല്ലം തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കും. നാ​ലു​പേ​ര്‍ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നെ​ഹ്‌​റു പ​വി​ലി​യ​നി​ലെ പ്ലാ​റ്റി​നം കോ​ര്‍ണ​ര്‍ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ല 25,000 രൂ​പ​യാ​ണ്. 10,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​രാ​ള്‍ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​റ്റി​നം കോ​ര്‍ണ​ര്‍ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. പ്ലാ​റ്റി​നം കോ​ര്‍ണ​ർ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പ​വി​ലി​യ​നി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ബോ​ട്ട് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ര്‍ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കും.

    നെ​ഹ്‌​റു പ​വി​ലി​യി​നി​ലെ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഗോ​ള്‍ഡ് ടി​ക്ക​റ്റ് 3000 രൂ​പ, ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ സി​ല്‍വ​ര്‍ 2500, കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് പ​വി​ലി​യ​നി​ലെ റോ​സ് കോ​ര്‍ണ​ര്‍ 1500, വി​ക്ട​റി ലെ​യ്‌​നി​ലെ വു​ഡ​ന്‍ ഗാ​ല​റി 500, ഓ​ള്‍ വ്യൂ​വു​ഡ​ന്‍ ഗാ​ല​റി 400, ലേ​ക്ക് വ്യൂ​ഗോ​ള്‍ഡ് 200, ലോ​ണ്‍ 100 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ്​ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ നി​ര​ക്ക്.

    നെ​ഹ്‌​റു ട്രോ​ഫി ബോ​ട്ട് റേ​സ്​ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ക​ല​ക്ട​ർ അ​ല​ക്‌​സ്​ വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ഡീ. ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് ആ​ശ സി. ​എ​ബ്ര​ഹാം, എ​ൻ.​ടി.​ബി.​ആ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​ർ കി​ഷ​ൻ, ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പി.​എ​സ്.​എം. ഹു​സൈ​ൻ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ സി. ​പ്രേം​ജി, എ​സ്.​ബി.​ഐ റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ടി.​വി. മ​നോ​ജ്, ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ് റീ​ജ​ന​ൽ ഹെ​ഡ് വി​പി​ൻ വി. ​ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ, ക​രൂ​ർ വൈ​ശ്യ ബാ​ങ്ക് കേ​ര​ള ഹെ​ഡ് കെ.​എം. സ​ജി​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​മന്‍ററി മ​ത്സ​രം 19ന്

    ​ആ​ല​പ്പു​ഴ​: നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ വ​ള്ളം​ക​ളി ക​മ​ന്റ​റി മ​ത്സ​രം 19ന് ​രാ​വി​ലെ 10ന് ​ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ല്‍ എ​ച്ച്. സ​ലാം എം.​എ​ല്‍.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഹൈ​സ്‌​കൂ​ള്‍-​ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി, കോ​ള​ജ്, പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗം(​പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ല) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    അ​ഞ്ചു മി​നി​റ്റാ​ണ് സ​മ​യ​പ​രി​ധി. 2024 നെ​ഹ്റു​ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ഫൈ​ന​ലി​നെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ക​മ​ന്റ​റി​യാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ല്‍ എ​ത്ത​ണം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്: 0477-2251349.

