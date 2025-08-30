Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Aug 2025 12:47 PM IST
    30 Aug 2025 12:47 PM IST

    വാട്ടർ ഫീൽഡ്

    ആ​റ്​​ ഹീ​റ്റ്​​സു​ക​ളി​ലാ​യി 21 ചു​ണ്ട​ന​ട​ക്കം 75 വ​ള്ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ക
    വാട്ടർ ഫീൽഡ്
    നെ​ഹ്​​റു​ട്രോ​ഫി ജ​ല​മേ​ള​യു​ടെ ആ​ര​വ​മു​യ​രാ​ൻ ഇ​നി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. ജ​ലോ​ത്സ​വ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. സൈ​ന്യ​വും സൈ​ന്യാ​ധി​പ​രും ത​യാ​റാ​യി. അ​ട​വു​ക​ള്‍ക്കൊ​ത്ത ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ങ്ങി. ഇ​നി പു​ന്ന​മ​ട​യി​ൽ ജ​ല​പൂ​ര​മാ​ണ്. ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ലെ മ​ഹാ​യു​ദ്ധം. മെ​യ്​​ക്ക​രു​ത്തും മ​ന​ക്ക​രു​ത്തും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്‍ രാ​ജാ​വ്. ചു​ണ്ട​ന്‍വ​ള്ള​ങ്ങ​ള്‍ അ​ണി​യം മു​ത​ല്‍ അ​മ​രം​വ​രെ അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി ആ​വേ​ശ​ത്താ​ല്‍ തു​ഴ​ഞ്ഞെ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​രാ​ധ​ക ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്.

    ചു​ണ്ട​നും വെ​പ്പും ചു​രു​ള​നും ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി​യും ചി​റ​കു​വി​രി​ച്ച് പാ​യാ​ന്‍ ഇ​നി നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം. എ​ല്ലാ​മി​ഴി​ക​ളും വ​ഴി​ക​ളും പു​ന്ന​മ​ട​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ക​ര​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശം സി​ര​ക​ളി​ല്‍ നി​റ​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന ചു​ണ​ക്കു​ട്ട​ന്‍മാ​രു​ടെ ക​രു​ത്തി​ന്റെ ചാ​രു​ത കാ​ണാ​ന്‍ വ​ള്ള​ത്തി​ലും വെ​ള്ള​ത്തി​ലും ക​ര​യി​ലു​മാ​യി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍. അ​വ​ർ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ളും ക​രഘോ​ഷ​വു​മെ​ല്ലാം തു​ഴ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ചു​ണ്ട​ന്‍വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഞ്ചോ​ടി‍ഞ്ച്​ പൊ​രു​തി കു​തി​ക്കാ​ൻ ഊ​ര്‍ജം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​റ്​​ ഹീ​റ്റ്​​സു​ക​ളി​ലാ​യി 21 ചു​ണ്ട​ന​ട​ക്കം 75 വ​ള്ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ക.

    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ ര​ണ്ടാം​ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച​യെ​ന്ന പ​തി​വു​തെ​റ്റി​ച്ച്​ ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ്​​ ഇ​ക്കു​റി വ​ള്ളം​ക​ളി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും ആ​വേ​ശം ഒ​ട്ടും​കു​റ​ക്കാ​തെ ആ​ർ​പ്പോ....​ഇ​ർ​റോ.....​വി​ളി​ക​ളു​ടെ ട്രാ​ക്ക്​ തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ ജ​ല​ത്സോ​വ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ. ആ​വേ​ശ ല​ഹ​രി​യി​ലു​ള്ള ഉ​ത്സ​വ​മ​ല്ലി​ത്, മ​റി​ച്ച് വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന തു​ഴ​ക്കാ​രെ​ല്ലാം വ്ര​ത​ശു​ദ്ധി​യോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ളി​കൊ​ട്ടാ​ണ്. മെ​യ്യും മ​ന​സ്സും മെ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ര​യി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത്​ കാ​യ​ലി​ലും.

    തീ​ര​ത്ത്​ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ളും ക​രാ​ഘോ​ഷ​വു​മെ​ല്ലാം തു​ഴ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ചു​ണ്ട​ന്‍വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഞ്ചോ​ടി‍ഞ്ച്​ പൊ​രു​തി കു​തി​ക്കാ​ൻ ഊ​ര്‍ജം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രു​ജ​ന​ത​യു​ടെ ഉ​ത്സാ​ഹ​മാ​യി മാ​റി​യ വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക്​ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ണ്ട്. ക​ളി​യി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സം കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ പ​ങ്കാ​യം ക​ര​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി.

