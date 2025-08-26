Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 1:55 PM IST

    ആ​​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ‘പൊന്നുമട’ ഓ​ള​പ്പോ​രി​ന്‍റെ​യും

    Nehru Trophy Boat Race
    71ാമ​ത്​ നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി ജ​ല​മേ​ള​ക്ക്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പു​ന്ന​മ​ട​യി​​ലെ ഫി​നി​ഷി​ങ് ലൈ​നി​നോ​ട്​

    ചേ​ർ​ന്ന ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​മ പെ​യി​​ന്‍റ്​ ചെ​യ്ത്​​​ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കു​ന്നു മനു ബാബു

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ വി​കാ​ര​മാ​യ നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സ​ത്തേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ‘സം​ഘാ​ട​നം’ പ​ഴ​ഞ്ച​ൻ രീ​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ. പു​ന്ന​മ​ട കാ​യ​ൽ​ക്ക​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന ജ​ന​സാ​ഗ​ര​ത്തി​ന്​ വ​ള്ളം​ക​ളി കാ​ണാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ‘ഇ​രി​പ്പി​ടം’ കി​ട്ടാ​റി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. സ്​​റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ്​-​ഫി​നി​ഷി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ത്ത​ൻ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലേ​ക്ക്​ ചു​വ​ടു​വെ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ല​ട​ക്കം ഏ​റെ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ജ​ല​മേ​ള​യെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ശി​യി​ലാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് പ​ണം എ​റി​ഞ്ഞു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​​ടെ നേ​ടു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്തി​യാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​നം. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് എ​ല്ലാം സ​ഹി​ച്ച് ജ​ല​മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ക​യെ​ന്ന ജ​ന​ത​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​വും. വ​ള്ളം​ക​ളി​യെ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. നാ​ല്​ സീ​സ​ൺ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ്​ ബോ​ട്ട്​ ലീ​ഗ്​ (സി.​ബി.​എ​ൽ) മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ന​ട്ടം​തി​രി​യു​ക​യാ​ണ്.

    ഈ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ തീ​യ​തി ഇ​നി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി​യു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സി.​ബി.​എ​ൽ പു​റ​ത്താ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം വ​യ​നാ​ട്​ ദു​ര​ന്ത​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യും ബോ​ണ​സും യ​ഥാ​സ​മ​യം കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​ൽ ക്ല​ബു​കാ​രും വ​ള്ള​സ​മി​തി​യും നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ്.

    തു​ഴ​ച്ചി​ലു​കാ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാം

    ഐ.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്​ താ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ തു​ഴ​ച്ചി​ലു​കാ​​രെ വ​ൻ​തു​ക​ക്ക്​ ലേ​ലം​വി​ളി​ച്ച്​ ബോ​ട്ട്​ ക്ല​ബു​ടെ ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ മ​ത്സ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കാം. ഇ​തി​നൊ​പ്പം തു​ഴ​ച്ചി​ലു​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. ക​ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തു​ഴ​ഞ്ഞ കാ​ലം മാ​റി.

    തു​ഴ​ച്ചി​ലു​കാ​ർ ഏ​റെ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക്​ താ​മ​സ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ട​ക്കം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ തു​ക നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് സ്വ​രൂ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന് അ​പ്പു​റ​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വൂ.

    ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്‍റ​യും ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ വ​ള്ളം​ക​ളി ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ എ​ത്ത​ണം. അ​തി​ലൂ​ടെ വ​ള്ളം​ക​ളി കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലാ​കും. ചി​ല ക്ല​ബു​കാ​രെ തേ​ടി സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ക്ല​ബു​ക​ളും സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രി​ല്ലാ​തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    വ​ള്ളം​ക​ളി നി​യ​മം പേ​രി​നു​മാ​ത്രം

    നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ള്ളം​ക​ളി നി​യ​മം പേ​രി​നു​മാ​ത്രം. ഇ​ത്​ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്​ പ്ര​ശ്നം. സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ എ​ൻ.​ടി.​ബി.​ആ​ർ സൊ​സെ​റ്റി വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന ‘പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം’ ക​ട​ലാ​സ്സി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. വ​ള്ളം​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​​ ‘പ​ന​തു​ഴ’ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ​നി​ബ​ന്ധ​ന. ​

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ 25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. ഇ​തൊ​ക്കെ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​​ത്തു​ഴ​ച്ചി​ലി​ൽ ‘ത​ടി​ത്തു​ഴ’ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​​ണ്ട്. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തി​യാ​ണ്​ പ​ല​രും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഉ​റ​പ്പ്. ഏ​റെ മാ​ന​സി​ക പി​രി​മു​റ​ക്ക​മു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ദി​വ​സം ഇ​ത്​ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച്​ പ​രാ​തി​പ​റ​യാ​ൻ വ​ള്ള​സ​മി​തി​ക്കും ക്ല​ബു​കാ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല.

    മി​ക​ച്ച സാ​​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ; ഫി​നി​ഷി​ങ്ങി​ൽ നാ​ട്ടു​ന്ന​ത്​ ‘ക​വു​ങ്ങു​ക​ൾ’

    00.5 മി​ല്ലി സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ന്‍റെ വി​ല​യെ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ ​കാ​ണി​ക​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ വ​ള്ളം​ക​ളി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം. പി.​ബി.​സി തു​ഴ​ഞ്ഞ കാ​രി​ച്ചാ​ൽ ചു​ണ്ട​നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യി. ഒ​രേ​പോ​ലെ ഫി​നി​ഷി​ങ്​ ലൈ​നി​ലേ​ക്ക്​ ചു​ണ്ട​നു​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​വ​ലം​ബി​ച്ച​ത്​ പു​ത്ത​ൻ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലൂ​​ടെ​യാ​ണ്​ വി​ജ​യി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഫി​നി​ഷി​ങ്​ ലൈ​നി​ൽ ട്രാ​ക്ക്​ തി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും നാ​ട്ടു​ന്ന​ത്​ ക​വു​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ്. ആ ​പ​ഴ​ഞ്ച​ൻ രീ​തി​യാ​ണ്​​ ഇ​പ്പോ​ഴും പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ല അ​ള​വി​ലെ ക​വു​ങ്ങു​ക​ൾ തു​ണി​ചു​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​ത്​​ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ല്ലി സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ൾ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​രം രീ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​ത്​ മ​ത്സ​ര​ഫ​ല​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ​യും സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കാ​യ​ലി​ലേ​ക്ക്​ എ​ടു​ത്തു​ചാ​ടി​ പോ​ളി​ൽ തൂ​ങ്ങി മ​ത്സ​രം അ​ല​​ങ്കോ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. ക​ണ്ണു​ചി​മ്മു​ന്ന വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ചു​ണ്ട​നു​ക​ൾ ഫി​നി​ഷി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക്​ കു​തി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ​സ​മ​യ​ത്തെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ വി​ധി​നി​ർ​ണ​യ​ത്തെ​പ്പോ​ലും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക്​ എ​ത്ര​കി​ട്ടും?

    ആ​ർ​പ്പോ... ഇ​ർ​റോ വി​ളി​ക​ളു​യ​ർ​ത്തി ​ക​ര​ക്കാ​രെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന നെ​ഹ്​​റു​ ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ത്തി​ന്​ എ​ത്ര തു​ക കി​ട്ടും?. ആ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് വ​ള്ള​സ​മി​തി​ക്കും ക്ല​ബു​കാ​ർ​ക്കും​ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടാ​റി​ല്ല. പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്​ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ണ്.

    ബോ​ണ​സും സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി​ക്ക്​ മാ​ത്രം സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. സ്​​പോ​ൺ​സ​റി​ലൂ​ടെ​യും ടി​ക്ക​റ്റ്​ വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ബാ​ക്കി പ​ണം ക​​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ എ​ൻ.​ടി.​ബി.​ആ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ്. ഒ​ന്നാ​മ​ത്​ എ​ത്തു​ന്ന ചു​ണ്ട​ന് നെ​ഹ്​​റു​​വി​ന്‍റെ കൈ​യൊ​പ്പ്​ പ​തി​ഞ്ഞ ട്രോ​ഫി​ക്കൊ​പ്പം കി​ട്ടു​ന്ന​ത്​​ 8,60,000 രൂ​പ​യാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ 8,10,000 രൂ​പ​യും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ 7,60,000 രൂ​പ​യും നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​​ 7,10,000 രൂ​പ​യാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നം. അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ 50,000 രൂ​പ വീ​തം കി​ട്ടും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ചു​ണ്ട​ന്​​ ഒ​രു​ല​ക്ഷം വീ​തം ന​ൽ​കും.

    നെ​ഹ്​​റു പ​വി​ലി​യ​ൻ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്തു

    ഫി​നി​ഷി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റി​ൽ നാ​ശ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള നെ​ഹ്​​റു പ​വി​ലി​യ​ൻ വ​ള്ളം​ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​പ​മാ​ന​മാ​ണ്. വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്രം വ​ഴി​പാ​ടു​പോ​ലെ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ഇ​രി​പ്പി​ടം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. പി​ന്നീ​ട്​ ആ​രും അ​വി​ടേ​ക്ക്​ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​റി​ല്ല.

    ആ​വി​ഷ്​​ക​രി​ച്ച പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ക​ട​ലാ​സ്സി​ലാ​ണ്. നാ​ല​ര​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ മു​മ്പാ​ണ് പു​ന്ന​മ​ട​യി​ലെ ഫി​നി​ഷി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റി​ൽ സ്ഥി​രം പ​വി​ലി​യ​നെ​ന്ന ആ​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ര​ണ്ട​ര​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് ഫി​നി​ഷി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റി​ന്‍റെ കി​ഴ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് കാ​യ​ൽ നി​ക​ത്തി നി​ല​വി​ലെ നെ​ഹ്റു പ​വി​ലി​യ​നും നെ​ഹ്​​റു​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​മ​യും സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ല​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ലെ ഇ​രു​മ്പ് ഷീ​റ്റ് തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി നെ​ഹ്​​റു പ്ര​തി​മ പെ​യ​ന്‍റ​ടി​ച്ച്​ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി.

