Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവേ​ഗ​പ്പോ​രി​ന്‍റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 2:00 PM IST

    വേ​ഗ​പ്പോ​രി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശം ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക്...

    text_fields
    bookmark_border
    Nehru Trophy Boat Race 2025
    cancel
    camera_alt

    നെ​ഹ്റു​ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പു​​ന്ന​മ​ട​യി​ലെ ഫി​നി​ഷി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റി​ൽ കാ​രി​ച്ചാ​ൽ ചു​ണ്ട​ൻ ബോ​ട്ട്​

    ക്ല​ബ്​ തു​ഴ​യു​ന്ന കാ​രി​ച്ചാ​ൽ

    ചു​ണ്ട​ന്‍റെ ട്രാ​ക്ക്​ എ​ൻ​ട്രി

    നെ​ഹ്​​റു​ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​താ​ള​മാ​യ ജ​ലോ​ത്സ​വം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ ച​മ്പ​ക്കു​ളം മൂ​ലം വ​ള്ളം​ക​ളി​യോ​ടെ​യാ​ണ്. കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലെ​ന്നും ഒ​രു​ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​യു​ണ്ട്. ക​ളി​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​മ്പോ​ൾ പ്രാ​യ​വും പ​രി​സ​ര​വും മ​റ​ന്ന് അ​വ​ർ തൊ​ണ്ട​പൊ​ട്ടും​പോ​ലെ അ​ല​റും......​ആ​ർ​പ്പോ....​ഇ​ർ​റോ.......​വി​ളി​ക​ളു​യ​ർ​ത്തും. ഇ​തി​ൽ തു​ഴ​ക്കാ​രി​ലും പ​ങ്കാ​യ​ക്കാ​രി​ലും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര​കാ​യ​പ്ര​വേ​ശം ന​ട​ത്തും. പ​ങ്കാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ കു​ത്തി​യേ​റി​ൽ ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ജ​ല​പ്പ​ര​പ്പി​ലൂ​ടെ ശ​ര​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പാ​യും. അ​തി​ന്‍റെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്​​ച​യാ​ണ്​ ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 30ന് ​പു​ന്ന​മ​ട​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ക. ജ​ലോ​ത്സ​വ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​ര​മാ​ണ്​ വ​ള്ളം​ക​ളി. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് ക​ടം​മേ​ടി​ച്ചും പി​രി​വെ​ടു​ത്തും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി അ​വ​ർ വ​ള്ള​മി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ചു​ണ്ട​നി​ലാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ. ല​ക്ഷ്യം ഒ​ന്ന് മാ​ത്രം ആ ​വെ​ള്ളി​ക്ക​പ്പ്. വ​ള്ളം​ക​ളി​ക​ളു​ടെ മാ​മാ​ങ്ക​മാ​ണ് നെ​ഹ്റു​ട്രോ​ഫി​യെ​ങ്കി​ൽ പൂ​ര​മാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ്​ ബോ​ട്ട് ലീ​ഗ്. തൃ​ശൂ​ർ​കാ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ന​യും അ​മ്പാ​രി​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്കാ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം പൂ​ര​മാ​ണി​ത്. താ​​ള​മേ​ള​ങ്ങ​ളോ​ടെ കൊ​മ്പ​ന്​ പ​ക​ര​മെ​ത്തു​ന്ന ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കു​ട​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം തു​ഴ​യു​ടെ താ​ള​മാ​വും ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക്​ ‘മാ​ധ്യ​മം’ വ​ള്ളം​ക​ളി പ​ര​മ്പ​ര ‘ട്രാ​ക്കോ​ളം’ ഇ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ’.....

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക്​ വ​ള്ളം​ക​ളി​യെ​ന്നാ​ൽ ആ​വേ​ശ​വും വീ​റും വാ​ശി​യും അ​ഭി​മാ​ന​വും നി​റ​ഞ്ഞ വി​കാ​ര​മാ​ണ്. പ​ണ്ടൊ​ക്കെ ത​മ്മി​ൽ ത​ല്ലി​യി​രു​ന്ന​ത്​ ക​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന്​ അ​ത്​ മാ​റി ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ ഫാ​ൻ​സു​കാ​ർ ത​മ്മി​ലാ​ണ്​ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ളി​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ജ​ന്മ​മെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ലെ വീ​റ്.

    1952ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ മ​നം​ക​വ​ർ​ന്ന​തും ആ​മ​ത്സ​രാ​വേ​ശം ത​ന്നെ. അ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്രൈം​മി​നി​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തും അ​തു​വ​രെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്ന വ​ള്ളം​ക​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന് പു​ന്ന​മ​ട​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പോ​ർ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തും.

    വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്കാ​ല​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ള്ള കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ബു​ദ്ധി​കൊ​ണ്ട് കോ​ട്ട​കെ​ട്ടും. സ്വ​ന്തം വ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ​യും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ശ​ക്തി ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ര​ത​മ്യം, ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സ്​ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​കും.

    വ​ലി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യ ഞാ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് തൊ​ടു​ത്ത ശ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക​ണ​ക്കെ കാ​യ​ലി​ന്‍റെ നെ​ഞ്ച​കം പി​ള​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ പു​ന്ന​മ​ട​യി​ൽ ജ​ല​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന്​ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ നി​മി​ഷ​മാ​ണ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ​ത്തെ തോ​ൽ​വി​യു​ടെ പ​ക​വീ​ട്ടാ​ൻ ക​രു​തി​വെ​ച്ച ക​രു​ത്തെ​ല്ലാം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന നേ​രം. പേ​ശി​ക​ൾ ഉ​രു​ണ്ടു​മ​റി​യും. ആ​വേ​ശ​ത്ത​ള്ളി​ച്ച​യി​ൽ മാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പൊ​ട്ടി​വീ​ഴു​ന്ന മ​ഴ​മു​ത്തു​ക​ൾ തു​ഴ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ദേ​ഹ​ത്തു​ത​ട്ടി ചി​ത​റു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​കും അ​ത്.

    അ​ങ്ങ​ക​ലെ ഫി​നി​ഷി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റി​ൽ ക​ണ്ണാ​ടി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ വെ​ള്ളി​യി​ൽ തീ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച ക​പ്പി​ൽ നീ​ട്ടി​ത്തൊ​ടു​ന്ന​താ​രാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ക്കു​റി​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പ്ര​ധാ​ന​ച​ർ​ച്ച. അ​പ്പു​റ​വും ഇ​പ്പു​റ​വും കാ​ത്തു​കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ജ​ന​സാ​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​നി​ർ​ത്തി​യാ​കും ആ​വേ​ശ​പ്പാ​ച്ചി​ൽ.

    വീ​റും വാ​ശി​യും പ​ല​ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ര​ക​ളും ക്ല​ബു​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ ഫാ​ൻ​സു​കാ​രും ത​മ്മി​ലാ​ണ്​ ക​ര​യി​ലെ പോ​ര്. നാ​ലാ​ൾ കൂ​ടു​ന്നി​ട​ത്തൊ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു ച​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ അ​വി​ടെ​യും വ​ള്ളം​ക​ളി ച​ർ​ച്ച സ​ജീ​വം. വി​വാ​ഹ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ഒ​ക്കെ ശ​രി, പ​ക്ഷേ, ക​ര ര​ണ്ടാ​ണോ വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ൽ പ​ക്ഷം ര​ണ്ട്​ ത​ന്നെ എ​ന്നാ​ണ് അ​ലി​ഖി​ത​ച​ട്ടം.

    പി​ന്നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളാ​യി, വാ​തു​വെ​പ്പാ​യി. എ​ല്ലാം വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ തീ​രു​മെ​ന്ന്​ മാ​ത്രം. വേ​മ്പ​നാ​ടി​ന്റെ കൈ​വ​ഴി​ക​ളെ​ല്ലാം പു​ന്ന​മ​ട​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന ജ​ല​പ്പൂ​രം ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 30നാ​ണ്. ക​ണ്ണി​മ​ചി​മ്മാ​തെ, കാ​തു​കൂ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഓ​രോ​നി​മി​ഷ​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ വ​ള്ളം​ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​താ​ണ് ഈ​പൂ​രം. കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന ക​ര​ക​ളി​ലെ ആ​വേ​ശം പു​ന്ന​മ​ട​യി​ൽ നി​റ​യും. ആ ​ആ​വേ​ശ​ത്തി​നൊ​പ്പം ചേ​രാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന ജ​ന​സാ​ഗ​ര​വും കൂ​ട്ടി​നു​ണ്ടാ​കും.

    അ​ന്ന്​ ‘ക​രി​വീ​ര​ന്മാ​ർ’ പൊ​രു​തി;​ പി​ന്നീ​ട്​ നെ​ഹ്​​റു​ട്രോ​ഫി​യാ​യി

    1952ൽ ​കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന് കു​ട്ട​നാ​ട് കാ​ണാ​ൻ മോ​ഹം. സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ന്​ താ​ഴെ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ കാ​ര​ണം.

    കോ​ട്ട​യ​ത്ത് എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​ല​മാ​ർ​ഗം ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്ക്​ പോ​കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​ർ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​ന​യെ​യും മ​റ്റും എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ക്കാ​റു​ള്ള​തു​പോ​ലെ നെ​ഹ്റു​വി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യാ​ൻ കു​ട്ട​നാ​ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത് കാ​യ​ലി​ലെ ‘ക​രി​വീ​ര​ന്മാ​രെ’​യാ​യി​രു​ന്നു -ഒ​മ്പ​ത്​ ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളെ. ഇ​വ പൊ​രു​തി​മു​ന്നേ​റു​ന്ന കാ​ഴ്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ന​ന്ദി​പ്പി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാ​മ​ത് തു​ഴ​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ ന​ടു​ഭാ​ഗം ചു​ണ്ട​നി​ലേ​ക്ക് ആ​വേ​ശം​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി. വൈ​കാ​തെ ആ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മെ​ത്തി - ‘ഈ ​തു​ഴ​ച്ചി​ൽ വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം മ​ത്സ​ര​മാ​യി ന​ട​ത്ത​ണം. ട്രോ​ഫി ഞാ​ൻ ന​ൽ​കാം’. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ നെ​ഹ്റു ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യി​ൽ തീ​ർ​ത്ത ക​പ്പി​ൽ സ്വ​ന്തം കൈ​യൊ​പ്പും ചാ​ർ​ത്തി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു.

    അ​ങ്ങ​നെ പ്രൈം ​മി​നി​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി ജ​ല​മേ​ള​ക്ക്​ 1954ൽ ​തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം അ​ത്​ നെ​ഹ്റു​ട്രോ​ഫി​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ച​രി​ത്രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:festivalNehru Trophy Boat RaceAlappuzha NewsKerala News
    News Summary - Nehru Trophy Boat Race 2025
    Similar News
    Next Story
    X