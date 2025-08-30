Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 12:55 PM IST

    അതിശയം നെഹ്​റു മുതൽ ന്യൂജെൻവരെ

    Nehru Trophy Boat Race 2025
    ​നെഹ്റു​വി​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​ർ തി​മി​ർ​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​തി​െ ഭാ​ഗ​മാ​യി വേ​മ്പ​നാ​ട്ടു​കാ​യ​ലി​ലെ മ​ൺ​റോ വി​ള​ക്കു​മാ​ട​ത്തി​നു​സ​മീ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​രം

    1952 ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ്, അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജ​വാ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു തി​രു-​കൊ​ച്ചി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. കോ​ട്ട​യ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് കു​ട്ട​നാ​ട് ക​ണ്ട് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് വേ​മ്പ​നാ​ട്ട്​ കാ​യ​ലി​ലൂ​ടെ എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ രാ​ജ​കീ​യ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ന്ന​ത്തെ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. നെ​ഹ്റു​വി​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​ർ തി​മി​ർ​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വേ​മ്പ​നാ​ട്ടു​കാ​യ​ലി​ലെ മ​ൺ​റോ വി​ള​ക്കു​മാ​ട​ത്തി​നു​സ​മീ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​രം.

    ത്രി​വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ടി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച ക​ളി​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട് നെ​ഹ്റു അ​ത്​​ഭു​തം കൂ​റി. കാ​യ​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​കെ പു​രു​ഷാ​രം കാ​ത്തു​നി​ന്നു. കു​ട്ട​നാ​ട് അ​ന്നോ​ളം കാ​ണാ​ത്ത വ​ര​വേ​ൽ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    ഒ​രു നാ​ടി​ന്‍റെ കാ​ർ​ഷി​ക ത​നി​മ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട കാ​യി​ക​വി​നോ​ദം മാ​റ്റ് പ​ക​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട ചാ​ച്ചാ നെ​ഹ്റു​വി​ന് സ​ന്തോ​ഷം അ​ണ​പൊ​ട്ടി. മു​രി​ക്ക​ൻ ജോ​സ​ഫി​ന്റെ ‘മാ​ർ​ഷ​ൽ’ എ​ന്ന ബോ​ട്ടി​ന്റെ മു​ക​ൾ​ത്ത​ട്ടി​ലി​രു​ന്നാ​ണ് നെ​ഹ്റു​ജ​ലോ​ത്സ​വം ക​ണ്ട​ത്. അ​ന്ന് 63 വ​യ​സ്സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നെ​ഹ്‌​റു​വി​നെ 63 ആ​ചാ​ര​വെ​ടി മു​ഴ​ക്കി​യാ​ണ്​ കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഒ​മ്പ​ത് ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്ന​ര​ക്കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ തു​ഴ​ഞ്ഞെ​ത്തി.

    കേ​വ​ലം 10 മി​നി​റ്റ് മാ​ത്ര​മേ അ​ന്ന് വ​ള്ളം​ക​ളി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ന​ടു​ഭാ​ഗം, നെ​ൽ​സ​ൺ, ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി, നെ​പ്പോ​ളി​യ​ൻ, കാ​വാ​ലം, ച​മ്പ​ക്കു​ളം, നേ​താ​ജി, ഗി​യ​ർ​ഗോ​സ്​ എ​ന്നീ ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​ന്നാം​ട്രാ​ക്കി​ൽ തു​ഴ​ഞ്ഞ ന​ടു​ഭാ​ഗം ചു​ണ്ട​ൻ വി​ജ​യി​യാ​യി. ഒ​രേ താ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രേ​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കും​വി​ധം തു​ഴ​ച്ചി​ലു​കാ​ർ കൈ​യും മെ​യ്യും മ​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച നെ​ഹ്റു​വി​നെ തെ​ല്ലൊ​ന്നു​മ​ല്ല അ​തി​ശ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    തി​രി​കെ പോ​യ നെ​ഹ്‌​റു സ്വ​ന്തം കൈ​യൊ​പ്പോ​ടെ ട്രോ​ഫി ത​യാ​റാ​ക്കി കൊ​ല്ലം പേ​ഷ്‌​ക്കാ​റാ​യി​രു​ന്ന (ക​ല​ക്​​ർ) എ​ൻ.​പി. ചെ​ല്ല​പ്പ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രേ​ഡി​ൽ കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​ന്ന്​ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​ല​ക്‌​ട​ർ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച്, കൈ​ന​ക​രി വ​ട്ട​ക്കാ​യ​ലി​ൽ മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി. നെ​ഹ്‌​റു അ​യ​ച്ചു​ത​ന്ന ‘പ്രൈം ​മി​നി​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ്’ ട്രോ​ഫി ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ വ​ട്ട​ക്കാ​യ​ൽ യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ 1955 മു​ത​ൽ മ​ത്സ​രം പു​ന്ന​മ​ട​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. പ്രൈം ​മി​നി​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ട്രോ​ഫി നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം നെ​ഹ്‌​റു​ട്രോ​ഫി​യാ​യി. ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പി​റ​ന്ന​ത് 1957 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​​ 17നാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ വൈ​കീ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ള്ളം​ക​ളി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

