Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഒ​രേ​താ​ള​ത്തി​ൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:00 PM IST

    ഒ​രേ​താ​ള​ത്തി​ൽ ഒന്നിച്ച് തുഴഞ്ഞ്

    text_fields
    bookmark_border
    നൂ​റി​ല​ധി​കം​പേ​ർ ഒ​റ്റ​മ​ന​സ്സാ​കു​ന്ന​​ പ​രി​ശീ​ല​ന​കാ​ലം
    ഒ​രേ​താ​ള​ത്തി​ൽ ഒന്നിച്ച് തുഴഞ്ഞ്
    cancel

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും കാ​യി​ക​രൂ​പ​മാ​ണ്​ വ​ള്ളം​ക​ളി. ലോ​ക​ത്തു​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഒ​രു​ടീ​മി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​രം. ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ത്തി​ൽ നൂ​റോ​ളം​പേ​രാ​ണ് ഒ​രേ​സ​മ​യം ഒ​രു​ടീ​മി​ൽ മാ​ത്രം മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ടെ താ​ളം തെ​റ്റി​യാ​ൽ, വ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ഗ​​ത്തെ​യും കു​തി​പ്പി​നെ​യും ബാ​ധി​ക്കും.

    സാ​ധാ​ര​ണ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മാ​സ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും നീ​ണ്ട പ​രി​ശീ​ല​നം വേ​ണ്ടി​വ​രു​മ്പോ​ൾ വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക് ഒ​രു​മാ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ​രി​ശീ​ല​നം. സീ​സ​ൺ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ തു​ഴ​ച്ചി​ലു​കാ​ർ മ​റ്റ്​ ജോ​ലി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​യും. പി​ന്നെ അ​ടു​ത്ത സീ​സ​ണി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്. അ​തി​രാ​വി​ലെ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​രി​ശീ​ല​നം. നൂ​റി​ല​ധി​കം​പേ​ർ ഒ​റ്റ​മ​ന​സ്സാ​യി മാ​റു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​രി​ശീ​ല​ന​കാ​ലം. ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മാ​ന​സി​ക​മാ​യും ഓ​രോ ക്ല​ബും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ഴ​ച്ചി​ൽ​കാ​രെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കും.

    രാ​വി​ലെ ആ​റോ​ടെ കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ വ​ലി​യാ​നു​ള്ള വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ വ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റു​ക. ഓ​രോ ക്ല​ബും പ​ല ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ തു​ഴ​ച്ചി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ക. സു​ഭി​ക്ഷ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യും മാ​ന​സ്സി​ക​മാ​യും ത​ള​രാ​ൻ ഇ​ട​യാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. മ​ദ്യ​പാ​നം, മ​റ്റ്​ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ക്കും. പു​തി​യ തു​ഴ​ച്ചി​ലു​കാ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​ശീ​ല​നം.

    ആ​ദ്യം​ന​ദി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​യ പ​ട​ങ്ങി​ലും പി​ന്നീ​ട് വ​ള്ള​ത്തി​ലും. നി​ല​ക്കാ​ർ ഇ​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ന്ന താ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് തു​ഴ​യേ​ണ്ട​ത്. ത​ള​രാ​തെ തു​ഴ​യു​ന്ന​വ​രെ പ്ര​ത്യേ​കം​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഇ​വ​രെ വ​ള്ള​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​ത്തും. താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​രം, ഉ​യ​രം, പ്രാ​യം എ​ന്നി​വ​യും വ​ള്ള​ത്തി​ൽ എ​വി​ടെ ഇ​രു​ത്ത​ണം എ​ന്ന​തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളാ​ണ്.

    പു​ല​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്‍റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലാ​ണ്​​ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ക​ര​യി​ലെ ചെ​റി​യ കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ കാ​യ​ലി​ലെ വ​ള്ള​ത്തി​ലെ തു​ഴ​ച്ചി​ൽ. ചൂ​ണ്ട​പ്പ​ന​യു​ടെ ആ​ര് നോ​ക്കി​യാ​ണ് തു​ഴ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ന എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    നെ​ഹ്​​റു ട്രോ​ഫി ചു​ണ്ട​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ഴ​യെ​റി​യു​ന്ന​ത്​ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ക​ശ്മീ​ർ, മ​ണി​പ്പൂ​ർ, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ തു​ഴ​ച്ചി​ലു​കാ​രാ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ബി.​എ​സ്.​എ​ഫ്, സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ്​ അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക സേ​നാ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ മി​ക​വ്​ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ വാ​ട്ട​ർ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ താ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ദ്രാ​സ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ഗ്രൂ​പ് (എം.​ഇ.​ജി) താ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​ക്കു​റി പ​ല​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ഴ​യെ​റി​യെ​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ർ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ നേ​വി​യി​ൽ​നി​ന്നും വി​ര​മി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ​ര​വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക്​ തു​ഴ​ക്ക​രു​ത്ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ക​രു​ത്ത്​ കാ​ട്ടാ​ൻ​ ന​ല്ല കാ​യി​കാ​ധ്വാ​ന​വും വേ​ണം. അ​തി​നാ​യി ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള തു​ഴ​ച്ചി​ലു​കാ​ർ​ക്ക്​ ചി​ട്ട​യോ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പ്ര​ത്യേ​ക ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ ചെ​ല​വ്​ കൂ​ട്ടും.

    ഒ​രു​ചു​ണ്ട​ന്‍റെ ക്യാ​മ്പി​ൽ 105-120 തു​ഴ​ക്കാ​രെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കും. വ​ള്ളം​ക​ളി ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ താ​മ​സം. തു​ഴ​ച്ചി​ലി​ന് എ​ത്തി​യ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു പ്ര​ത്യേ​ക ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​മാ​ണ്. ക​ശ്മീ​ർ, മ​ണി​പ്പു​ർ, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തു​ഴ​ച്ചി​ലു​കാ​രാ​ണ് ഏ​റെ​യും. ഇ​വ​ർ​ക്ക് വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റും ട്രെ​യി​ൻ ടി​ക്ക​റ്റും ക്ല​ബു​ക​ൾ ന​ൽ​കും.

    ക്യാ​മ്പ്​ വാ​ട​ക, പ​രി​ശീ​ല​ന​വ​ള്ളം, ബോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വാ​ട​ക, ചു​ണ്ട​ന്‍റെ ഒ​രു​ക്കം, മ​ത്സ​ര​ദി​വ​സ​ത്തെ ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം കൂ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ​ ചെ​ല​വ്​ അ​ര​ക്കോ​ടി​യി​ലേ​റെ വ​രും. ഒ​രു​ചു​ണ്ട​നി​ൽ 85-90 പേ​ർ തു​ഴ​യും. കൂ​ടാ​തെ അ​ഞ്ച്​ അ​മ​ര​ക്കാ​ർ, ര​ണ്ട്​ ഇ​ടി​യ​ന്മാ​ർ, ഒ​മ്പ​ത്​ നി​ല​ക്കാ​ർ.

    മു​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ കോ​ടി​ക​ൾ; ല​ക്ഷ്യം വെ​ള്ളി​ക്ക​പ്പ്​

    ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും ക്ല​ബു​ക​ളും ക​ര​ക്കാ​റും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​റ്റ ല​ക്ഷ്യ​മേ​യു​ള്ളൂ നെ​ഹ്​​റു​വി​ന്‍റെ കൈ​യൊ​പ്പ്​ പ​തി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​ക്ക​പ്പ്​ സ്വ​ന്തം ക​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്ത​ണം. കൊ​ച്ചു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ഴ​ഞ്ഞ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ലം​മു​ത​ൽ കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​ര​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽ ചു​ണ്ട​നോ​ട് വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ഒ​രു​കൊ​തി പി​റ​ക്കും. ആ ​കൊ​തി തീ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് കൈ​യി​ലു​ള്ള​ത്​ നു​ള്ളി​പ്പെ​റു​ക്കി​യും ക​ടം​വാ​ങ്ങി​യും ക​ര​ക്കാ​ർ ‘ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ളം’ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക്​ പു​റ​മെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക​ളി​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു ചു​ണ്ട​ൻ നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ​ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത്​ 85-100 ല​ക്ഷം​വ​രെ മു​ട​ക്കു​ന്ന ക്ല​ബു​കാ​രു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ മി​ന്നും​പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ വ​ള്ളം​തു​ഴ​യു​ന്ന ക്ല​ബു​ക​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വ​ൻ തു​ക​യാ​ണ്. ഈ​വ​ർ​ഷം ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ 30 മു​ത​ൽ 60 ല​ക്ഷം വ​രെ​യാ​ണ്​ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ ന​ൽ​കാ​നാ​വാ​ത്ത പ​ല വ​ള്ള​സ​മി​തി​ക​ളും സ്വ​ന്തം​ടീ​മി​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന ചു​ണ്ട​ൻ​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ

    • വീ​യ​പു​രം ചു​ണ്ട​ന്‍ (വി​ല്ലേ​ജ് ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ് കൈ​ന​ക​രി)
    • പാ​യി​പ്പാ​ട​ന്‍ ചു​ണ്ട​ൻ (കു​മ​ര​കം ടൗ​ണ്‍ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ചെ​റു​ത​ന ചു​ണ്ട​ന്‍ (തെ​ക്കേ​ക്ക​ര ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ആ​ല​പ്പാ​ട​ന്‍ ചു​ണ്ട​ൻ (വെ​ള്ളൂ​ർ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്, മേ​വെ​ള്ളൂ​ർ)
    • കാ​രി​ച്ചാ​ല്‍ ചു​ണ്ട​ൻ (കെ.​സി.​ബി.​സി)
    • മേ​ല്‍പാ​ടം ചു​ണ്ട​ൻ (പ​ള്ളാ​ത്തു​രു​ത്തി ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • സെ​ന്‍റ്​​ ജോ​ര്‍ജ് (ഗാ​ഗു​ല്‍ത്ത ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ക​രു​വാ​റ്റ (ബി.​ബി.​എം ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്, വൈ​ശ്യം​ഭാ​ഗം)
    • വെ​ള്ളം​കു​ള​ങ്ങ​ര (സെ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ് ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്, കാ​യ​ൽ​പു​റം)
    • ജ​വ​ഹ​ര്‍ താ​യ​ങ്ക​രി (ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ന​ടു​ഭാ​ഗം (പു​ന്ന​മ​ട ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ത​ല​വ​ടി ചു​ണ്ട​ന്‍ (യു.​ബി.​സി കൈ​ന​ക​രി)
    • ച​മ്പ​ക്കു​ളം ചു​ണ്ട​ൻ (ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ക​രു​വാ​റ്റ ശ്രീ ​വി​നാ​യ​ക​ൻ (മ​ങ്കൊ​മ്പ് ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ന​ടു​വി​ലേ​പ​റ​മ്പ​ൻ (ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • പാ​യി​പ്പാ​ട​ന്‍-​ര​ണ്ട്​ (പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ആ​നാ​രി (കൈ​ന​ക​രി ടൗ​ൺ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ആ​യാ​പ​റ​മ്പ് പാ​ണ്ടി (​കെ.​സി.​ബി.​സി-​ബി ടീം)
    • സെ​ന്റ് പ​യ​സ് ടെ​ന്ത് (സെ​ന്റ് പ​യ​സ് ടെ​ന്ത്)
    • നി​ര​ണം (നി​ര​ണം ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    • ആ​യ​പ​റ​മ്പ് വ​ലി​യ ദി​വാ​ന്‍ജി (നി​ര​ണം ചു​ണ്ട​ൻ ഫാ​ൻ​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ്)
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nehru Trophy Boat RaceAlappuzha NewsbackwatersKerala News
    News Summary - Nehru Trophy Boat Race
    Similar News
    Next Story
    X