    date_range 12 May 2026 11:06 PM IST
    date_range 12 May 2026 11:06 PM IST

    നീ​റ്റ്​ -യു.​ജി റ​ദ്ദാക്കൽ: കേരളത്തിൽ ആശങ്കയോടെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പേർ

    സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും മാനസിക സമ്മർദവും വെല്ലുവിളി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ചോ​ദ്യം ചോ​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, അ​നു​ബ​ന്ധ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യാ​യ നീ​റ്റ്​ -യു.​ജി റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലു​മാ​യ​ത്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ക​ഠി​ന പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ എ​ഴു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷ വീ​ണ്ടും എ​ഴു​ത​ണ​മെ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ക​ട​നം ഇ​നി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കു​മോ എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നി​ന്​ ന​ട​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ താ​ര​ത​മ്യേ​ന എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ എ​ൻ.​ടി.​എ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സു​ക​ളും മാ​തൃ​കാ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം വി​ദൂ​ര​ത്ത​ട​ക്ക​മു​​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു​പ​ഠി​ച്ച​വ​ർ വീ​ണ്ടും അ​വി​ടെ ചെ​ല്ലേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രാ​ധീ​ന​ത നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ ഏ​റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കു​ക.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം എ​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ​പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തെ​ന്നും പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യെ​ന്നും എ​ൻ.​ടി.​എ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 1,27,442 പേ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ നീ​റ്റ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും 1,21,516 പേ​ർ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ 73,328 പേ​രാ​ണ്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തെ​ന്നാ​ണ്​ അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 22.79 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്​ നീ​റ്റി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. വീ​ണ്ടും പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്താ​ൻ ഒ​ന്ന​ര മു​ത​ൽ ര​ണ്ട്​ മാ​സം വ​രെ എ​ടു​ക്കും. ജൂ​ൺ അ​വ​സാ​ന​മോ ജൂ​ലൈ ആ​ദ്യ​മോ പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. തീ​യ​തി വൈ​കാ​തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 2024ൽ ​ചോ​ദ്യ​ചോ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ​രീ​ക്ഷാ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പ​രി​ഷ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ജ​ല​രേ​ഖ​യാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ചോ​ദ്യ​ചേ​ർ​ച്ച.

    TAGS:medical entranceNEET UgKerala student
    News Summary - NEET-UG Cancellation: 1.25 lakh students in Kerala in deep anxiety
