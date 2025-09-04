Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘ജി.എസ്.ടി നേട്ടം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 11:09 PM IST

    ‘ജി.എസ്.ടി നേട്ടം കുത്തകകൾ തട്ടിയെടുക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത വേണം’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ജി.എസ്.ടി നേട്ടം കുത്തകകൾ തട്ടിയെടുക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത വേണം’
    cancel

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ ജി.​എ​സ്.​ടി നേ​ട്ടം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന മു​ൻ അ​നു​ഭ​വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന​സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജു അ​പ്സ​ര.

    ജി.​എ​സ്.​ടി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ​മൂ​ല മാ​റ്റം ഇ​ട​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ങ്ങ​ൽ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ചെ​റു​കി​ട വ്യാ​പാ​ര​മേ​ഖ​ല​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​കു​തി ഇ​ള​വ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത്​ ല​ക്ഷ്യം​കാ​ണൂ. നി​കു​തി​യി​ള​വി​ന്റെ നേ​ട്ടം വി​ല​ക്കു​റ​വി​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം വേ​ണം.

    2018യി​ൽ 190 സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ര​ക്ക് 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 18 ശ​ത​മാ​ന​വും 12 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി കു​റ​ച്ച​തി​ന്റെ നേ​ട്ടം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത ലാ​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു വി​ഹി​തം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന കു​ത്ത​ക​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നി​കു​തി ഇ​ള​വി​ലൂ​ടെ 175ല​ധി​കം സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല കു​റ​യ​ണം. ഇ​തു​ണ്ടാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും നേ​ട്ടം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കൂ. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ലാ​ഭം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​ക​ളാ​യി ഇ​തും മാ​റു​മെ​ന്നും പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി.എസ്.ടി ലളിതം; വികസനക്കുതിപ്പിന് വഴി​യൊരുക്കും -മോദി

    ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ ജി.എസ്.ടി പരിഷ്കാരങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേ​ന്ദ്രമോദി. പരിഷ്കാരങ്ങളോടെ ജി.എസ്.ടി സ​​മ്പ്രദായം കുടുതൽ ലളിതമായെന്നും അത് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനക്കുതിപ്പിന് ഇരട്ടിവേഗം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായി പുതിയ സ്ലാബുകൾ നിലവിൽ വരുമെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ താൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GST
    News Summary - Need to be careful not to let monopolies steal the benefits of GST
    Similar News
    Next Story
    X