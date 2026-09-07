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    ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്! നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിർമാണം തുടങ്ങി

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    നെ​​​​ടു​​​​മ്പാ​​​​ശ്ശേ​​​​രി റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​ന്‍റെ പ്രാ​​​​രം​​​​ഭ​​​​ഘ​​​​ട്ട നി​​​​ർ​​​​മാ​​​​ണ പ്ര​​​​വ​​​​ർ​​​​ത്ത​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ൾ ആ​​​​രം​​​​ഭി​​​​ച്ചപ്പോൾ

    ​കൊച്ചി: ആലുവക്കും അങ്കമാലിക്കുമിടയിൽ പുതിയ റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​ന്‍റെ പ്രാ​​​​രം​​​​ഭ​​​​ഘ​​​​ട്ട നി​​​​ർ​​​​മാ​​​​ണ പ്ര​​​​വ​​​​ർ​​​​ത്ത​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ൾ ആ​​​​രം​​​​ഭി​​​​ച്ചു. വി​​​​മാ​​​​ന​​​​യാ​​​​ത്ര​​​​ക്കാ​​​​ർ ഉ​​​​ൾ​​​​പ്പ​​​​ടെ​​​യു​​​​ള്ള​​​​വ​​​​രു​​​​ടെ ദീ​​​​ർ​​​​ഘ​​​​കാ​​​​ല ആ​​​​വ​​​​ശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് നെ​​​​ടു​​​​മ്പാ​​​​ശ്ശേ​​​​രിയിൽ റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​ൻ നിർമിക്കുന്നത്.

    ഹാ​​​​ൾ​​​​ട്ട് സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​ൻ മാ​​​​തൃ​​​​ക​​​​യി​​​​ൽ രൂ​​​​പ​​​​കൽപ​​​​ന ചെ​​​​യ്ത സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​നി​​​​ൽ സൗ​​​​ക​​​​ര്യ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ പ​​​​രി​​​​മി​​​​ത​​​​മാ​​​​യിരിക്കുമെ​​​​ങ്കി​​​​ലും, വ​​​​ന്ദേ​​​​ഭാ​​​​ര​​​​ത് ഉ​​​​ൾ​​​​പ്പ​​​​ടെ​​​​യു​​​​ള്ള ട്രെ​​​​യി​​​​നു​​​​ക​​​​ൾ​​​​ക്ക് സ്റ്റോ​​​​പ്പ് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പ​​​​ദ്ധ​​​​തി പൂ​​​​ർ​​​​ത്തി​​​​യാ​​​​യാ​​​​ൽ കൊച്ചി അ​​​​ന്താ​​​​രാ​​​​ഷ്‌​​​ട്ര വി​​​​മാ​​​​ന​​​​ത്താ​​​​വ​​​​ള​​​​വു​​​​മാ​​​​യി നേ​​​​രി​​​​ട്ടു ബ​​​​ന്ധ​​​​മു​​​​ള്ള രാ​​​ജ്യ​​​ത്തെ ആ​​​​ദ്യ റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​ൻ​​​​ കൂ​​​​ടി​​​​യാ​​​​കും നെ​​​​ടു​​​​മ്പാ​​​​ശ്ശേ​​​​രി. ര​​​​ണ്ടു വ​​​​ർ​​​​ഷ​​​​ത്തി​​​​നു​​​​ള്ളി​​​​ൽ നി​​​​ർ​​​​മാ​​​​ണം പൂ​​​​ർ​​​​ത്തീ​​​​ക​​​​രി​​​​ക്കാ​​​​നാ​​​​ണ് ല​​​​ക്ഷ്യ​​​​മി​​​​ടു​​​​ന്ന​​​​തെ​​​​ന്ന് റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ അ​​​​റി​​​​യി​​​​ച്ചു.

    വി​​​​മാ​​​​ന​​​​ത്താ​​​​വ​​​​ള​​​​ത്തി​​​​ന്‍റെ പ​​​​ടി​​​​ഞ്ഞാ​​​​റു​​​ഭാ​​​​ഗ​​​​ത്തു​​​​ള്ള റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ ലൈ​​​​നി​​​​നോ​​​​ടു ചേ​​​​ർ​​​​ന്ന് മേ​​​​ൽ​​​​പാ​​​​ല​​​​ത്തി​​​​ന്‍റെ അ​​​​ടി​​​​യി​​​​ലാ​​​​ണ് റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​ൻ വ​​​​രു​​​​ന്ന​​​​ത്. 24 കോ​​​​ച്ചു​​​​ക​​​​ൾ ഉ​​​​ൾ​​​​ക്കൊ​​​​ള്ളാ​​​​ൻ അ​​​​നു​​​​യോ​​​​ജ്യ​​​​മാ​​​​യ 600 മീ​​​​റ്റ​​​​ർ നീ​​​​ള​​​​മു​​​​ള്ള ര​​​​ണ്ടു പ്ലാ​​​​റ്റ്‌​​​​ഫോ​​​​മു​​​​ക​​​​ളാ​​​​കും സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​നിലു​​​​ണ്ടാ​​​​കു​​​​ക. ഫൂ​​​​ട്ട് ഓ​​​​വ​​​​ർ ബ്രി​​​​ഡ്ജ്, ലി​​​​ഫ്റ്റ്, എ​​​സി വെ​​​​യി​​​​റ്റിങ് ഹാ​​​​ൾ, ടി​​​​ക്ക​​​​റ്റ് ബു​​​​ക്കിങ് ഓ​​​​ഫിസ് എ​​​​ന്നി​​​​വയാണ് ഒരുക്കുക.

    റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​നി​​​​ൽ​​​ നി​​​​ന്ന് വി​​​​മാ​​​​ന​​​​ത്താ​​​​വ​​​​ള​​​​ത്തി​​​​ലേ​​​​ക്ക് ഒ​​​​ന്ന​​​​ര കി​​​​ലോ​​​​മീ​​​​റ്റ​​​​ർ മാ​​​​ത്ര​​​​മാ​​​​ണ് റോ​​​​ഡ് മാ​​​​ർ​​​​ഗ​​​​മു​​​​ള്ള ദൂ​​​​രം. എന്നാൽ, റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​നി​​​​ൽ​​​നി​​​​ന്ന് വി​​​​മാ​​​​ന​​​​ത്താ​​​​വ​​​​ള​​​​ത്തി​​​​ലേ​​​​ക്കു മാ​​​​ത്ര​​​​മാ​​​​യി പ്ര​​​​ത്യേ​​​​ക പാ​​​​ത​​​​ ആ​​​​ലോ​​​​ച​​​​ന​​​​യി​​​​ലു​​​​ണ്ട്. വി​​​​മാ​​​​ന​​​​ത്താ​​​​വ​​​​ള​​​​ത്തി​​​​ൽ​​​നി​​​​ന്നു നെ​​​​ടു​​​​മ്പാ​​​​ശ്ശേ​​​​രി​​​​യി​​​​ലേ​​​​ക്കു​​​​ള്ള റോ​​​​ഡി​​​​ലാ​​​​കും സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​ന്‍റെ പ്ര​​​​ധാ​​​​ന ക​​​​വാ​​​​ടം. വി​​​​മാ​​​​ന​​​യാ​​​​ത്ര​​​​ക്കാ​​​​ർ​​​​ക്കാ​​​​യി റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​നി​​​​ൽ​​​നി​​​​ന്ന് സൗ​​​​ജ​​​​ന്യ ഹൈ​​​​ഡ്ര​​​​ജ​​​​ൻ ബ​​​​സു​​​​ക​​​​ളും ഇ​​​​ല​​​​ക്‌ട്രി​​​​ക് ബ​​​​ഗി​​​​ക​​​​ളും ഒ​​​​രു​​​​ക്കും.

    റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ​​​​യു​​​​ടെ ഉ​​​​ട​​​​മ​​​​സ്ഥ​​​​ത​​​​യി​​​​ലു​​​​ള്ള സ്ഥ​​​​ലം ഉ​​​​പ​​​​യോ​​​​ഗ​​​​പ്പെ​​​​ടു​​​​ത്തി​​​​യാ​​​​ണ് സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​ൻ നി​​​​ർ​​​​മി​​​​ക്കു​​​​ന്ന​​​​ത്. അ​​​​തി​​​​നാ​​​​ൽ സ്ഥ​​​​ല​​​​മേ​​​​റ്റെ​​​​ടു​​​​ക്ക​​​​ൽ ആ​​​​വ​​​​ശ്യ​​​​മാ​​​​യി വ​​​​രി​​​​ല്ല. 19 കോ​​​​ടി രൂ​​​​പ​​​​യാ​​​​ണ് നി​​​​ർ​​​​മാ​​​​ണ​​​​ച്ചെ​​​​ല​​​​വ് പ്ര​​​​തീ​​​​ക്ഷി​​​​ക്കു​​​​ന്ന​​​​ത്. 2010ൽ ഇ. അഹമ്മദ് റെയിൽവേ സഹമന്ത്രിയായിരിക്കെ, പദ്ധതിയുടെ ​​​​ശി​​​​ലാ​​​​സ്ഥാ​​​​പ​​​​നം ന​​​​ട​​​​ത്തി​​​​യിരുന്നെങ്കിലും പി​​​​ന്നീ​​​​ട് നിലച്ചു. ഒ​​​​ന്ന​​​​ര പ​​​​തി​​​​റ്റാ​​​​ണ്ടി​​​​നു​​​ശേ​​​​ഷ​​​​മാ​​​​ണ് ഇ​​​​പ്പോ​​​​ൾ പ​​​​ദ്ധ​​​​തിക്ക് ജീ​​​​വ​​​​ൻ വ​​​​ച്ച​​​​ത്.

    ക​​​​ര, ജ​​​​ല, വാ​​​​യു മാ​​​​ർ​​​​ഗ​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ടെ സം​​​​യോ​​​​ജ​​​​ന​​​​ത്തി​​​​ലൂ​​​​ടെ മ​​​​ൾ​​​​ട്ടി മോ​​​​ഡ​​​​ൽ ട്രാ​​​​ൻ​​​​സി​​​​റ്റ് ഹ​​​​ബ്ബായി മാ​​​​റു​​​​ന്ന പ​​​​ദ്ധ​​​​തി​​​​ക​​​​ളാ​​​​ണ് നെ​​​​ടു​​​​മ്പാ​​​​ശ്ശേ​​​​രി​​​​യി​​​​ൽ വ​​​​രു​​​​ന്ന​​​​ത്. കൊ​​​​ച്ചി മെ​​​​ട്രോ മൂ​​​​ന്നാം ഘ​​​​ട്ട​​​​ത്തി​​​​ന്‍റെ ഭാ​​​​ഗ​​​​മാ​​​​യി മെ​​​​ട്രോ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​നും വാ​​​​ട്ട​​​​ർ മെ​​​​ട്രോ​​​​യും വി​​​​മാ​​​​ന​​​​ത്താ​​​​വ​​​​ള​​​​വു​​​​മാ​​​​യി ബ​​​​ന്ധ​​​​പ്പെ​​​​ടു​​​​ത്തി​​​വ​​​​രു​​​​ന്നു​​​​ണ്ട്.

    വി​​​​മാ​​​​ന​​​​ത്താ​​​​വ​​​​ള​​​​ത്തി​​​​നു മു​​​​ന്നി​​​​ലെ താ​​​​ജ് ഹോ​​​​ട്ട​​​​ലി​​​​നു സ​​​​മീ​​​​പ​​​​മു​​​​ള്ള സ്ഥ​​​​ല​​​​മാ​​​​ണ് എ​​​​യ​​​​ർ​​​​പോ​​​​ർ​​​​ട്ട് മെ​​​​ട്രോ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​നാ​​​​യി പ​​​​രി​​​​ഗ​​​​ണി​​​​ക്കു​​​​ന്ന​​​​ത്. മെ​​​​ട്രോ സ്റ്റേ​​​​ഷ​​​​നി​​​​ൽ​​​നി​​​​ന്ന് ടെ​​​​ർ​​​​മി​​​​ന​​​​ലു​​​​ക​​​​ളി​​​​ലേ​​​​ക്കു നേ​​​​രി​​​​ട്ടു​​​​ള്ള എ​​​​സ്ക​​​​ലേ​​​​റ്റ​​​​ർ ക​​​​ണ​​​​ക്‌ടിവി​​​​റ്റി​​​​യും ആ​​​​ലോ​​​​ച​​​​ന​​​​യി​​​​ലു​​​​ണ്ട്. പ​​​​ദ്ധി​​​​ക​​​​ൾ യാ​​​​ഥാ​​​​ർ​​​​ഥ്യ​​​​മാ​​​​കു​​​​ന്ന​​​​തോ​​​​ടെ വി​​​​മാ​​​​ന​​​​ത്താ​​​​വ​​​​ളം, റെ​​​​യി​​​​ൽ​​​​വേ, മെ​​​​ട്രോ, വാ​​​​ട്ട​​​​ർ മെ​​​​ട്രോ, റോ​​​​ഡ് ഗ​​​​താ​​​​ഗ​​​​തം എ​​​​ന്നി​​​​വ ഏ​​​​കോ​​​​പി​​​​പ്പി​​​​ക്കു​​​​ന്ന മ​​​​ൾ​​​​ട്ടി മോ​​​​ഡ​​​​ൽ ട്രാ​​​​ൻ​​​​സി​​​​റ്റ് ഹബ്ബാ​​​​യി നെ​​​​ടു​​​​മ്പാ​​​​ശ്ശേ​​​​രി മാ​​​​റും.

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