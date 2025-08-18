Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:33 PM IST

    സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ: മസ്റ്ററിങ് അവസാനിക്കാൻ ആറുദിവസം ശേഷിക്കെ പുറത്തുള്ളത് ഏഴുലക്ഷത്തോളം പേർ

    സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ: മസ്റ്ററിങ് അവസാനിക്കാൻ ആറുദിവസം ശേഷിക്കെ പുറത്തുള്ളത് ഏഴുലക്ഷത്തോളം പേർ
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പെ​ൻ​ഷ​ൻ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ ആ​റു​ദി​വ​സം ശേ​ഷി​ക്കെ പു​റ​ത്തു​ള്ള​ത് 6,76,994 പേ​ർ. കാ​ർ​ഷി​ക പെ​ൻ​ഷ​ൻ, വാ​ർ​ധ​ക്യ​കാ​ല പെ​ൻ​ഷ​ൻ, വി​ധ​വ പെ​ൻ​ഷ​ൻ, അ​വി​വാ​ഹി​ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 43,77,057 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് മ​സ്റ്റ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​മു​ള്ള 85 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ പേ​രും ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 41,02,648 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ 35,47,833 പേ​ർ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 86.48 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും ശ​ത​മാ​നം മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 6,06,443 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ 5,17,627 പേ​ർ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി 85.35 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. 3,44,960 കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ 2,95,182 പേ​രും മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ ശ​ത​മാ​നം 85.57 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    13,80,361 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ള്ള ​ക്ഷേ​മ​ബോ​ർ​ഡി​ൽ 10,01,458 പേ​രും മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി. 72.55 ശ​ത​മാ​നം മ​സ്റ്റ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ- ​മ​സ്റ്റ​റി​ങ്ങി​ന് സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ 22,347 പേ​രാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 13,508 പേ​ർ ലൈ​ഫ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ 4219 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ-​മ​സ്റ്റ​റി​ങ്ങി​ന് സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത്. അ​തി​ൽ 1994 പേ​ർ ലൈ​ഫ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഏ​റെ പേ​ർ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി. 1256 പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 913 പേ​ർ ലൈ​ഫ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​രാ​ണ്.

    ക്ഷേ​മ​ബോ​ർ​ഡി​ൽ 5853 പേ​ർ​ക്ക് മ​സ്റ്റ​റി​ങ്ങി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. 815 പേ​ർ ഒ​ഴി​ച്ച് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ലൈ​ഫ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മ​ല​പ്പു​റ​ത്താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത് -461296 പേ​ർ. മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത് 76619 പേ​രാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് 4,54,725 പേ​ർ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 64,636 പേ​ർ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്താ​നു​ണ്ട്. വാ​ർ​ധ​ക്യ​കാ​ല പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ള്ള​ത്. 29,20,731 പേ​രി​ൽ 25,20,355 പേ​ർ മ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Nearly 700,000 people were exempted from mustering.
