Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    15 Dec 2025 11:34 PM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 11:35 PM IST

    എ​ന്‍.​ഡി.​എ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്‍ സി.​കെ. റസാഖിന്​ വട്ടപ്പൂജ്യം; പി​ന്താ​ങ്ങി​യ ആ​ളു​ടെ വോ​ട്ട് പോ​ലും കി​ട്ടി​യി​ല്ല

    BJP
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ഒ​രു വോ​ട്ടു പോ​ലും കി​ട്ടാ​തെ പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ മൂ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ എ​ന്‍.​ഡി.​എ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്‍ സി.​കെ. റ​സാ​ഖി​നാ​ണ് പൂ​ജ്യം വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന ആ​ര്‍.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ നേ​താ​വാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ വോ​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. നൂ​റി​ല​ധി​കം വോ​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. നോ​മി​നേ​ഷ​ന്‍ സ​മ​യ​ത്ത് പി​ന്താ​ങ്ങി​യ ആ​ളു​ടെ വോ​ട്ട് പോ​ലും കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വാ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ പ​ല വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലും മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​രം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച എ​ന്‍.​ഡി.​എ​ക്ക് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തോ​ല്‍വി നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​യെ​ന്ന് സം​സാ​ര​മു​ണ്ട്.

