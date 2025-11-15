Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 15 Nov 2025 10:42 PM IST
    ഇടതും വലതും മതിയായി; ഇനി വരണം എൻ.ഡി.എ -മുദ്രാവാക്യം പ്രകാശനം ചെയ്തു

    ഇടതും വലതും മതിയായി; ഇനി വരണം എൻ.ഡി.എ -മുദ്രാവാക്യം പ്രകാശനം ചെയ്തു
    തൃ​ശൂ​ർ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യു​ള്ള എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. ‘ഇ​ട​തും വ​ല​തും മ​തി​യാ​യി; ഇ​നി വ​ര​ണം എ​ൻ.​ഡി.​എ’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വും പ്ര​ചാ​ര​ണ ലോ​ഗോ​യും പ്രകാശനം ചെയ്തു.

    തൃ​ശൂ​രി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തു​ഷാ​ർ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​രാണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നിർവഹിച്ചത്.

    ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

