ഇടതും വലതും മതിയായി; ഇനി വരണം എൻ.ഡി.എ -മുദ്രാവാക്യം പ്രകാശനം ചെയ്തു

Posted Ondate_range 15 Nov 2025 10:42 PM IST
Updated Ondate_range 15 Nov 2025 10:42 PM IST
തൃശൂർ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള എൻ.ഡി.എയുടെ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. ‘ഇടതും വലതും മതിയായി; ഇനി വരണം എൻ.ഡി.എ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവും പ്രചാരണ ലോഗോയും പ്രകാശനം ചെയ്തു.
തൃശൂരിൽ ചേർന്ന നേതൃയോഗത്തിൽ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, ബി.ഡി.ജെ.എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്നിവരാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്.
ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
