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    ല​യ​നം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​സി​നെ വി​ഴു​ങ്ങി എ​ൻ.​സി.​പി; പു​തി​യ പേ​ര്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി

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    ല​യ​നം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​സി​നെ വി​ഴു​ങ്ങി എ​ൻ.​സി.​പി; പു​തി​യ പേ​ര്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി
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    കൊ​ച്ചി: എ​ൻ.​സി.​പി ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗം ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​സു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ല​യ​ന​ത്തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​സി​നെ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗം വി​ഴു​ങ്ങി​യ അ​വ​സ്ഥ. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ലം മു​ത​ൽ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​വ​രെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പേ​ര്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സെ​ക്കു​ല​ർ എ​ന്ന​ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റി. സി.​എ​സ്.​പി എ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ചു​രു​ക്ക​പ്പേ​ര്. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പേ​ര്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി തു​ട​രും. പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നെ​യും ഹൈ​പ​വ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി തോ​മ​സ്​ കെ. ​തോ​മ​സി​നെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗം എ​ൻ.​സി.​പി വി​ട്ട്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​സി​ൽ ല​യി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം എ​റ​ണാ​കു​ളം രാ​ജേ​ന്ദ്ര മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ല​യ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. എ​ൻ.​സി.​പി​യി​ൽ പി.​സി. ചാ​ക്കോ​യും എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പോ​രി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ന്ന​ത്. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നെ മാ​റ്റി തോ​മ​സ്​ കെ. ​തോ​മ​സി​നെ മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കാ​ൻ ചാ​ക്കോ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ എ​തി​ർ​പ്പ്​ മൂ​ലം വി​ഫ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ തോ​മ​സ്​ കെ. ​തോ​മ​സും ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നും ഒ​ന്നാ​യ​തോ​ടെ ചാ​ക്കോ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ചാ​ക്കോ ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പി​ണ​റാ​യി​യെ ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ പി​ണ​റാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തോ​ട്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​സി​ൽ ല​യി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ. പു​തു​താ​യി രൂ​പം കൊ​ടു​ത്ത 16 അം​ഗ ഹൈ​പ​വ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​കും ഇ​നി പാ​ർ​ട്ടി​യെ ന​യി​ക്കു​ക. ഈ ​ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​യ​ട​ക്കം ഏ​ഴു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​ത്. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നും തോ​മ​സ്​ കെ. ​തോ​മ​സും അ​ട​ക്കം ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​ർ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രാ​ണ്. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രി​ൽ എ​ട്ടു​പേ​ർ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​കും. ആ​റു പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി അ​നു​കൂ​ലി​ക​ൾ. താ​ഴെ ത​ട്ടി​ലു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലും ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​കും മേ​ൽ​കൈ. ഇ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള 12 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ സ​മി​തി​യാ​ണ്​ ല​യ​ന​ത്തി​ന്​ അ​ന്തി​മ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

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    News Summary - NCP Absorbs Congress S; New Name to Be Congress Socialist Party
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