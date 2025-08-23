Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 9:47 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 9:47 PM IST

    നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണ ഹരജിയിൽ 29ന് വിധി

    നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണ ഹരജിയിൽ 29ന് വിധി
    ക​ണ്ണൂ​ർ: മു​ൻ എ.​ഡി.​എം കെ. ​ന​വീ​ൻ ബാ​ബു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഭാ​ര്യ മ​ഞ്ജു​ഷ ക​ണ്ണൂ​ർ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​വി​ധി പ​റ​യും. തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണോ വേ​ണ്ട​യോ​യെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്ന് തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യേ​ക്കും. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ 13 പി​ഴ​വു​ക​ള്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് മ​ഞ്ജു​ഷ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്. കേ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച കോ​ട​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ശ​ക്ത​മാ​യ വാ​ദ​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ല​ല്ല, സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ദം. മു​ൻ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​പി. ദി​വ്യ​ക്കെ​തി​രെ തെ​ളി​വി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി കേ​സ് നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ് വാ​ദി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​മെ​ന്ന് ദി​വ്യ​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കെ. ​വി​ശ്വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത് ദി​വ്യ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ ഫോ​ൺ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​ഞ്ജു​ഷ​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ജോ​ൺ എ​സ്. റാ​ൽ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​ട്ടേ​റെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കേ​സാ​ണി​ത്. ദി​വ്യ​യു​ടെ​യും ക​ല​ക്ട​റു​ടെ​യും ര​ണ്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ഞ്ജു​ഷ ഹ​ര​ജി ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 15നാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ എ.​ഡി.​എ​മ്മാ​യി​രു​ന്ന ന​വീ​ന്‍ ബാ​ബു​വി​നെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ട​ത്.

