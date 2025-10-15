Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    15 Oct 2025 9:37 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:37 PM IST

    നീതി അകലയെന്ന് തോന്നൽ, നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ഴി​ക​ളും തേ​ടും -നവീൻ ബാബുവിന്‍റെ കുടുംബം

    നീതി അകലയെന്ന് തോന്നൽ, നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ഴി​ക​ളും തേ​ടും -നവീൻ ബാബുവിന്‍റെ കുടുംബം
    നവീൻ ബാബു

    Listen to this Article

    കോ​ന്നി: ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ൻ എ.​ഡി.​എം ന​വീ​ൻ ബാ​ബു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് ഒ​പ്പം​നി​ന്ന​വ​രോ​ടും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രോ​ടും ഒ​രു​പാ​ട് ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​ടും​ബം. നീ​തി അ​ക​ലെ​യെ​ന്ന തോ​ന്ന​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര്യ മ​ഞ്ജു​ഷ, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പ്ര​വീ​ൺ ബാ​ബു, മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ന​വീ​ൻ ബാ​ബു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കു​ടും​ബം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. കേ​സി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം കോ​ട​തി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​സി​ൽ വ​ള​രെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

    13​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. പ​മ്പു​ട​മ ടി.​വി. പ്ര​ശാ​ന്ത് ന​വീ​ൻ ബാ​ബു​വി​നെ വി​ളി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ടെ​ല​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. സി.​പി.​എം നേ​താ​വും ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ പി.​പി. ദി​വ്യ​യു​ടെ​യും ക​ല​ക്ട​റു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ല. ദി​വ്യ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​ജി​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ൺ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നീ​തി​ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ഴി​ക​ളും തേ​ടു​മെ​ന്നും കു​ടും​ബം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Naveen Babu Death
