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    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 6:36 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 6:36 PM IST

    നവകേരള യാത്രയിലെ ‘രക്ഷാപ്രവർത്തനം’; വിധി പരിശോധിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല, നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാട്ടമെന്ന് എ.ഡി. തോമസ്

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    നവകേരള യാത്രയിലെ ‘രക്ഷാപ്രവർത്തനം’; വിധി പരിശോധിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല, നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാട്ടമെന്ന് എ.ഡി. തോമസ്
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    ആലപ്പുഴ: നവകേരള സദസ്സിനിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഗൺമാൻമാർക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ച സംഭവത്തിൽ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ യു.ഡി.എഫ് തീരുമാനം. കോടതി വിധി വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഡി.ജി.പിയുമായും എ.ഡി.ജി.പിയുമായും ആലോചിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

    കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചത് നിരാശാജനകമാണെന്നും എന്നാൽ നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും മർദനത്തിനിരയായ ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ എ.ഡി. തോമസ് പറഞ്ഞു. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ കേസിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടന്നതെന്നും, അതിനുമുമ്പ് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ വലിയ കൃത്രിമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. മുൻപ് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ തെളിവുകൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ കൃത്രിമങ്ങളും ഞങ്ങൾ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എത്ര യാതനകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ അവസാന നിമിഷം വരെ പോരാടും," എ.ഡി. തോമസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ആലപ്പുഴ ജില്ല സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗീസാണ് ഗൺമാൻമാരായ അനിൽ കല്ലിയൂർ, സന്ദീപ് എസ്., വിപിൻ, അരുൺ, ഷിജു എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കേസിൽ നേരത്തെ അന്വേഷണം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അട്ടിമറി നടത്തിയെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘം വലിയ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഗൺമാൻമാർക്ക് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചെങ്കിലും, അന്വേഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന ഇടപെടലുകളും ഗൂഢാലോചനകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം.

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    TAGS:rameshchennithalaNavakerala SadasRescue Opertion
    News Summary - Navakerala Sadas 'Rescue Operation'; Ramesh Chennithala says verdict will be examined, A.D. Thomas vows to fight until justice is served
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