    date_range 3 Feb 2026 8:25 PM IST
    date_range 3 Feb 2026 8:25 PM IST

    കേരളത്തിന്​ പുറത്ത്​ ജനിച്ചവർക്കും നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ് നൽകുമെന്ന്​ സർക്കാർ

    തിരുവനന്തപുരം: ​കേരളത്തിന്​ പുറത്ത് ജനിച്ച വ്യക്​തികൾക്കും നിബന്ധനകൾക്ക്​ വിധേയമായി നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്​ നൽകുമെന്ന്​ സർക്കാർ. ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന, ജന്മംകൊണ്ട്​ കേരളീയനായ വ്യക്​തിക്കും കാർഡിന്​ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്​ മ​ന്ത്രി കെ.രാജൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്​തമാക്കി. കേരളത്തിന്​ പുറത്ത്​ ജനിച്ചവർക്ക്​ കാർഡിനുള്ള യോഗ്യത ഇവയാണ്:

    • മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും കേരളത്തിൽ ജനിച്ചുവളർന്നവരാകണം.
    • മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ കേരളത്തിലും മറ്റേയാൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും​ ജനിച്ചുവളർന്നയാളും വിവാഹശേഷം രണ്ടുപേരും കേരളത്തിൽ സ്​ഥിര താമസക്കാരുമായിരിക്കണം.

    കേരളത്തിന്​ പുറത്ത്​ താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികളുടെ​ അവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്​ കാർഡിന്​ അപേക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്ക്​ വിധേയമായി ഇ-ഡിസ്​ട്രിക്സ്​ പോർട്ടലിൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും.

    ഇതുവഴി വില്ലേജ്​ ഓഫിസർക്കാണ്​ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്​. വില്ലേജ്​ ഓഫിസറുടെ റിപ്പോർട്ട്​ പരിശോധിച്ച്​ തഹസിൽദാർ​ കാർഡ്​ അനുവദിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്​ നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ്​ ഉപഭോക്​തൃ രേഖയായി പരിഗണിക്കും. ഈ കാർഡ്​ നൽകുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ജന്മംകൊണ്ട്​ കേരളീയനാണെന്ന്​ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്​ ചെയ്യുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    റസ്റ്റ്​ ഹൗസ്​ കാന്‍ററീനുകളുടെ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കും

    പൊതുമരാമത്ത്​ വകുപ്പ്​ റസ്​റ്റ്​ ഹൗസിലെ കാന്‍റീനുകളുടെ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ​ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി മന്ത്രി മുഹമ്മദ്​ റിയാസ് നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. റസ്റ്റ്​ ഹൗസുകളിൽ​ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്​ താമസം​ സാധ്യമാക്കിയതോടെ 2021 നവംബർ ഒന്നു മുതൽ 2026 ജനുവരി 26 വരെ 5,26,288 ബുക്കിങ്ങുകൾ നടന്നു. ഇതുവഴി വാടക ഇനത്തിലെ വരുമാനം 32,28,02,406 രൂപയാണ്​. കേരളത്തിന്​ പുറത്തുള്ള കുറ്റാലം റസ്​റ്റ്​ ഹൗസിലും ഓൺലൈൻവഴി മുറി ബുക്ക്​ ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​.

    TAGS:Kerala GovtKeralaNativity card
    News Summary - Nativity card for those born outside Kerala
