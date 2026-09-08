ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ പി.വി. അൻവറിന് പദവികൾ നൽകരുതെന്ന് ദേശീയ വിവരാവകാശ കൂട്ടായ്മ

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ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ പി.വി. അൻവറിന് പദവികൾ നൽകരുതെന്ന് ദേശീയ വിവരാവകാശ കൂട്ടായ്മtext_fields
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News Summary - National RTI collective demands no positions for criminal accused P.V. Anvar
തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പ പ്രകാരം നടപടി നേരിടേണ്ട വന്ന വ്യക്തിക്ക് പി.വി അൻവറിന് ബോർഡ്- ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങള് നൽകരുതെന്ന് ദേശീയ വിവരാവകാശ കൂട്ടായ്മ. നിലവിൽ 12 ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് പി.വി അൻവർ. പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ കേരള ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയതും, പാരിസ്ഥിക നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നവിധം തടയണ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അൻവർ. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് നിവദേനം നൽകിയെന്നും വിവരാവകാശ കൂട്ടായ്മ കോ-ഡിനേറ്റർ കെവി ഷാജി തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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