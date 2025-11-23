Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 23 Nov 2025 11:46 PM IST
    date_range 23 Nov 2025 11:46 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്‍ തുറന്ന പുസ്തകം ‘അടച്ചു’; എൻ.പി.പിക്ക് ആശ്വാസം

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്‍ തുറന്ന പുസ്തകം ‘അടച്ചു’; എൻ.പി.പിക്ക് ആശ്വാസം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദേ​ശീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​യാ​യ നാ​ഷ​ന​ല്‍ പീ​പ്പി​ള്‍സ് പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് (എ​ൻ.​പി.​പി) കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ചി​ഹ്നം മാ​റി. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ എ​ൻ.​പി.​പി​ക്ക് ‘തു​റ​ന്ന പു​സ്ത​ക’​മാ​യി​രു​ന്നു ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്നം ‘അ​ട​ച്ച പു​സ്ത​ക’​മാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര ക​മീ​ഷ​ന്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഒ​ടു​വി​ല്‍ ‘അ​ട​ച്ച പു​സ്ത​കം’​അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി.അ​തേ​സ​മ​യം, സെ​ക്കു​ല​ര്‍ നാ​ഷ​ണ​ല്‍ ദ്രാ​വി​ഡ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് (എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി) ‘കു​ട’​ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സ്‌​ക​റി​യ തോ​മ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ലാ​പ്‌​ടോ​പ്, സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ന്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് ക​പ്പ​ല്‍ എ​ന്നീ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ഈ ​പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ നി​ഷ്‌​ക്രി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പാ​ര്‍ട്ടി പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഇ​വ​ര്‍ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും കോ​ട​തി ഈ ​പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളെ നി​ഷ്‌​ക്രി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ നി​ന്നും ത​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മാ​റ്റി ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ഇ​വ​ര്‍ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​വ​ര്‍ക്ക് ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹൈ​ക്കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. ഇ​തേ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

