Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 8:09 AM IST

    കൊല്ലം ദേശീയപാത തകർച്ച: ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കിന് സാ​ധ്യ​ത​; ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി അധികൃതർ

    Kollam National Highway Collapse
    കൊ​ട്ടി​യം (കൊല്ലം): കൊ​ട്ടി​യം സി​ത്താ​ര ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൊ​ട്ടി​യം ടൗ​ണി​ലും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ താ​ഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ട്രെ​യി​ല​റു​ക​ൾ, ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക​ൾ, ക​ണ്ടെ​യി​ന​റു​ക​ൾ മു​ത​ലാ​യ ഹെ​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളൂം മ​റ്റ് ഗു​ഡ്‌​സ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ച​വ​റ കെ.​എം.​എം.​എ​ൽ ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ തി​രി​ഞ്ഞ് ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ്- കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര വ​ഴി എം.​സി റോ​ഡി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് യാ​ത്ര തു​ട​രാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​വ​റ - ആ​ൽ​ത്ത​റ​മൂ​ട് - ക​ട​വൂ​ർ - ക​ല്ലൂം​താ​ഴം - അ​യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ വ​ഴി മൈ​ല​ക്കാ​ട് എ​ത്തി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് യാ​ത്ര തു​ട​രാ​വു​ന്ന​തും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ-​മീ​യ​ന്നൂ​ർ-​ക​ട്ട​ച്ച​ൽ വ​ഴി ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് യാ​ത്ര തു​ട​രാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ത്തി​ൽ-​ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ-​ക​ട്ട​ച്ച​ൽ- ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ വ​ഴി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് യാ​ത്ര തു​ട​രാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. തി​രു​വ​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നി​ന്നും കൊ​ല്ലം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ (​തീ​ര​ദേ​ശം റോ​ഡ്) പാ​രി​പ്പ​ള്ളി-​പ​ര​വൂ​ർ -പൊ​ഴി​ക്ക​ര വ​ഴി കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര തു​ട​രാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഗ​താ​ഗ​ത ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ട് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട്​ 4.15ഓടെയാണ് കൊല്ലം കൊട്ടിയത്താണ് ദേശീയപാത 66ലെ നിർമാണത്തിലിരുന്ന മൺമതിൽ ഇടിഞ്ഞുതാഴ്ന്നത്.​ ഇതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ സമീപത്തെ സർവിസ് റോഡ് തകർന്നു. കൊല്ലത്തു നിന്ന്​ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്​ പോകുന്ന റോഡിൽ കൊട്ടിയത്തിന്​ സമീപം​ മൈലക്കാടായിരുന്നു സംഭവം​.

    വീണ്ടുകീറിയ സർവിസ്​ റോഡിൽ സംഭവസമയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ബസും മൂന്ന് കാറുകളും അപകടകരമായ രീതിയിൽ കുടുങ്ങി​. വാഹനങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുമുകളിലായി, മൺമതിലിന്‍റെ കോൺക്രീറ്റ്​ സ്ലാബുകൾ തകർന്നു വീഴാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. കാർ യാത്രികരും സ്കൂൾ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളും ഇറങ്ങി ഓടി.

    അടിപ്പാതയോട്​ ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത്​ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾക്കുള്ളിൽ​ നിറച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുതാഴ്ന്ന്​ റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു. 200 മീറ്ററോളം റോഡ് താഴ്ന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. മൺമതിലിന്റെ ബ്ലോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഭാഗം ഉള്ളിലേക്കുതന്നെ​ മറിഞ്ഞതാണ്​ രക്ഷയായത്​.

    ഇരുവശത്തായുള്ള വയലുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ​ചെറുതോടിന്​ കടന്നുപോകാൻ റോഡി​ന്​ കുറുകെ നിർമിച്ച കലുങ്ക്​ തകർന്ന് വെള്ളം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകി. തകർന്ന റോഡിന്‍റെ വശങ്ങളിലെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ ഏതു സമയവും വീഴാവുന്ന നിലയിലാണ്.

    ത​ക​ർ​ന്ന ഭാ​ഗം ഉ​ട​ൻ പു​ന​ർ നി​ർ​മ്മി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ നാ​ഷ​ണ​ൽ ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ റീ​ജ​ണ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ജാ​ൻ പാ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.​ എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പാ​ലി​ച്ചു​ കൊ​ണ്ടാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ്​ ത​ക​രു​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെന്ന് ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ നി​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ഓ​ഫി​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - National Highway collapse: Traffic arrangements made in Kollam
