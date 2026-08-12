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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 4:45 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 4:52 PM IST

    ബി.ജെ.പി ഓഫീസിൽ ദേശീയ പതാകകൾ അലക്ഷ്യമായി കൂട്ടിയിട്ട നിലയിൽ; ഡി.ജി.പിക്ക് പരാതി നൽകി ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ

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    ബി.ജെ.പി ഓഫീസിൽ ദേശീയ പതാകകൾ അലക്ഷ്യമായി കൂട്ടിയിട്ട നിലയിൽ; ഡി.ജി.പിക്ക് പരാതി നൽകി ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ
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    കാസർകോട്: ബി.ജെ.പി കാസർകോട് ജില്ല ഓഫീസിൽ ദേശീയ പതാകയോട് അനാദരവെന്ന് പരാതി. ഓഫീസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ് ദേശീയപതാകകൾ. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ തോതിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

    സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുമ്പളയിൽ ബി.ജെ.പി ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തിരംഗ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിച്ച പതാകകളാണ് ഓഫീസിന്റെ മൂലയിൽ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

    ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരേ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ​​ ജില്ല കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പരാതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ബി.ജെപി.യുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി

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    TAGS:DYFIcomplaintKasargod BJPBJP
    News Summary - National Flags Found Piled Up at BJP Kasaragod Office
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