Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'അച്ഛാ ഇതിൽ പാവപ്പെട്ട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 11:58 AM IST

    'അച്ഛാ ഇതിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ചോരമണക്കുന്നു, ഇതാണോ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തരുന്നത്?'; ഫ്രഷ് കട്ട് കമ്പനിക്ക് കാവലിരിക്കുന്ന പൊലീസുകാരോട് നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി

    Nasar faizy
    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് വി​രു​ദ്ധ ജ​ന​കീ​യ​സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി മ​ഹാ​റാ​ലി, നാസർ ഫൈസ് കൂടത്തായി

    കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി ഇ​റ​ച്ചി​പ്പാ​റ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫ്ര​ഷ്‌ ക​ട്ട് അ​റ​വു​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​നെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവരെ നിരന്തരം വേട്ടയാടി പൊലീസ് അഭിമാനം കൈവിടരുതെന്ന് സമസ്ത നേതാവും ഫ്രഷ് കട്ട് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമര സഹായ സമിതി കൺവീനറുമായ നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി.

    വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത് ജാമ്യം പോലും നിഷേധിക്കുകയാണ്. ദുർഗന്ധമാലിന്യം പ്രസരിക്കുന്ന കമ്പനി മുതലാളിമാർക്ക് കാവലൊരുക്കുകയാണ് പൊലീസ്. നല്ല വായുവിനും വെള്ളത്തിനും വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന സമരക്കാർക്ക് ഒപ്പം നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്ന ഫ്രഷ് കട്ട് കമ്പനിയോട് ഗോ ബാക്ക് വിളിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വം ബാക്കിയുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

    മനുഷ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗണിച്ച് കമ്പനിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ 'അച്ഛാ ഇതിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ചോരമണക്കുന്നു, ഇതാണോ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തരുന്നതെന്ന്' മക്കൾ ചോദിക്കുമെന്നും നാസർ ഫൈസി പറഞ്ഞു.

    നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

    "ഫ്രഷ് കട്ടിൽ: പോലീസ് അഭിമാനം കൈവെടിയരുത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഇറച്ചിപ്പാറ ഫ്രഷ് കട്ട് മാലിന്യ പ്ലാൻ്റിനെതിരെ ജനങ്ങൾ നടത്തിയ സമരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് നിരപരാധികളെ വേട്ടയാടുന്നത് തുടരുകയാണ്. വധശ്രമത്തിനു കേസെടുത്ത് ജാമ്യം പോലും നിഷേധിക്കുകയാണ്. ദുർഗന്ധമാലിന്യം പ്രസരിക്കുന്ന കമ്പനി മുതലാളിമാർക്ക് കാവലൊരുക്കുകയാണ് പൊലീസ്.

    പോലീസ് മേലുദ്യോഗസ്ഥൻമാർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം : മനുഷ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗണിച്ച് കമ്പനിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി ചോറുരുട്ടി വായിലിടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് - അച്ഛാ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ചോരമണക്കുന്നു, ഇതാണോ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തരുന്നത്?"

    തുണീഷ്യയിൽ ഏകാധിപതിയായ സൈനുൽ ആബിദീൻ അലിക്കെതിരെ പൊതുജനം സമരത്തിനിറങ്ങി , സമരക്കാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പട്ടാളത്തോട് ഏകാധിപതിയുടെ നിർദ്ദേശം.

    പട്ടാളം തോക്കുമായി അണിനിരപ്പോൾ വിരിമാറ് കാട്ടി ജനം ഒരു ചോദ്യം പട്ടാളത്തോട് ചോദിച്ചു " നിങ്ങളും മനുഷ്യരല്ലേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമരം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനല്ലേ ! നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എന്നിട്ട് വെടിവെക്കൂ!

    ഇത് കേട്ട് പട്ടാളം ഒന്നടങ്കം തോക്ക് താഴെ വെച്ച് സമരക്കാർക്കൊപ്പം നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു -സൈനുൽ ആബിദീൻ അലി ഗോ ബാക്ക് , ഉടുത്ത മുണ്ടുമാറാതെ അലി ടുണീഷ്യ വിട്ട് ഓടി പ്പോയി.

    നല്ല വായുവിനും വെള്ളത്തിനും വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന സമരക്കാർക്ക് ഒപ്പം നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്ന ഫ്രഷ് കട്ട് കമ്പനിയോട് ഗോ ബാക്ക് വിളിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വം ബാക്കിയുണ്ടോ? എന്നതാണ് ചോദ്യം. താമരശ്ശേരി നടന്ന മനഷ്യമഹാറാലിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും രാഷ്ട്രീയ മത സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ നേതാക്കൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ."

    മ​ഹാ​റാ​ലി​യി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മി​ര​മ്പി

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: അ​മ്പാ​യ​ത്തോ​ട് ഇ​റ​ച്ചി​പ്പാ​റ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫ്ര​ഷ്‌ ക​ട്ട് അ​റ​വു​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​സ​മി​തി​യു​ടെ സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി മ​ഹാ​റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്‌​ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല​ര​യോ​ടെ കാ​രാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച റാ​ലി താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി പ​ഴ​യ ബ​സ്സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ളും യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു പേ​ർ റാ​ലി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    സ​മ​ര​സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പൊ​ലീ​സ് നി​ര​ന്ത​രം വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത് വ​രു​മെ​ന്നും അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ​മ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റാ​ലി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഴ​യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​മ​ര​സ​ഹാ​യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗി​രീ​ഷ് ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നാ​സ​ർ ഫൈ​സി കൂ​ട​ത്താ​യി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ. വി.​എം ഉ​മ്മ​ർ, കെ. ​ബാ​ബു (സി.​പി.​എം), എ.​അ​ര​വി​ന്ദ​ൻ (കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്), ഗി​രീ​ഷ് തേ​വ​ള്ളി (ബി.​ജെ.​പി), ടി.​എം. പൗ​ലോ​സ് (സി.​പി.​ഐ), ജ​ബീ​ന ഇ​ർ​ഷാ​ദ് (വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി), സി​ദ്ധീ​ഖ് ഈ​ർ​പ്പോ​ണ (എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ), അ​ല​ക്സ് തോ​മ​സ് ചെ​മ്പ​ക​ശ്ശേ​രി, കെ.​എം. അ​ശ്റ​ഫ്, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, കെ.​പി. സ​ദാ​ശി​വ​ൻ, ഫാ. ​സി​ബി പൊ​ൻ​പാ​റ, ഒ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, പി.​സി. മോ​യി​ൻ​കു​ട്ടി, ത​മ്പി പ​റ​ക്ക​ണ്ടം, പി.​സി. അ​ഷ്റ​ഫ്, അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ജി, ബോ​സ് ജേ​ക്ക​ബ് പി. ​ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ടി.​കെ. അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ, കെ.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഗ​ഫൂ​ർ കൂ​ട​ത്താ​യി, സ​ന്ദീ​പ് മാ​ട​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.



    TAGS:Nasar Faizy KoodathaiThamarasseyKozhikodefresh cut protest
