നരേന്ദ്ര മോദി എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ മിടുക്കനായ ഭരണാധികാരി -എ.പി അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ മിടുക്കനായ ഭരണാധികാരിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് എ.പി അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി. അഴിമതിക്കെതിരെ, വികസത്തിന്, ക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിന് എന്നിവയിലെല്ലാം മുഴുവൻ എ പ്ലസ് ലഭിച്ച നേതാവാണ് അദ്ദേഹമെന്നും അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. മോദി സർക്കാരിന്റെ ഒമ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ടൗൺ സമ്പർക്ക പരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുമായാണ് ജനങ്ങളെ കാണാനെത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ മൂന്നരക്കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരു കോടി ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറി. ഡിജിറ്റൽ മിഷനുമായി മോദി വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചിദംബരം ചോദിച്ചത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നാണ്. 60 കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച കോൺഗ്രസാണ് വൈദ്യുതിയില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. Show Full Article

Narendra Modi is a brilliant administrator with A plus in all subjects - AP Abdullakutty