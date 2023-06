'നന്ദിനി' കേരളത്തിലേക്കില്ല; പാൽവിപണിയിൽ സജീവമാകാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കര്‍ണാടക മില്‍ക്ക് ഫെഡറേഷന്‍റെ 'നന്ദിനി' പാൽ കേരള വിപണിയിൽ സജീവമാകാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ നന്ദിനി വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചെന്ന് നന്ദിനി സി.ഇ.ഒ അറിയിച്ചു. ദേശീയ ക്ഷീരവികസന ബോർഡ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതായും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി മിൽമ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധി സംഘത്തെ കർണാടകയിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി പറഞ്ഞു.

കർണാടകയിലെ ഭരണമാറ്റമാണ് നന്ദിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് അനുകൂലമായതെന്ന് മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി പറഞ്ഞു. നന്ദിനിയുടെ തലപ്പത്ത് ബി.ജെ.പി മാറി ഇപ്പോൾ കോൺ​ഗ്രസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നന്ദിനിയുടെ പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുടങ്ങുമെന്ന തീരുമാനം അവർ മാറ്റി വെച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നന്ദിനിയുടെ സി.ഇ.ഒയിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നന്ദിനിയുടെ പാല് നമുക്ക് വേണ്ട. കേരളത്തിന് മിൽമയുണ്ട് -മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള പാ​ൽ​വി​ൽ​പ​ന​യെ ചൊ​ല്ലി ന​ന്ദി​നി-​മി​ൽ​മ ത​ർ​ക്കം രൂ​ക്ഷ​മാ​വു​ന്നതിനിടെയാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിരിക്കുന്നത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ന​ന്ദി​നി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പാ​ൽ​വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മി​ൽ​മ എ​തി​ർ​പ്പ്​ ശ​ക്ത​മാ​ക്കിയിരുന്നു. കൊ​ച്ചി​യി​ലും മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലും തി​രൂ​രി​ലും ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന ന​ന്ദി​നി, കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പാ​ൽ​വി​ൽ​പ​ന വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നായിരുന്നു നീ​ക്കം. സ​ഹ​ക​ര​ണ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രാ​ണ്​ ന​ന്ദി​നി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന്​ മി​ൽ​മ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എ​സ്. മ​ണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. പാ​ൽ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​​ മി​ൽ​മ എ​തി​ര​ല്ല. ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ നീ​ക്കമാണ് നന്ദിനിയുടെ കേരളത്തിലെ പാൽ വിൽപന. പാ​ലു​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​വു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ വ​രെ പാ​ൽ ന​ന്ദി​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ൽ​മ വാ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. സീ​സ​ണി​ൽ ന​ന്ദി​നി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മി​ൽ​മ പാ​ൽ വി​പ​ണ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്​ എ​ന്നി​രി​ക്കെ, മി​ൽ​മ​യു​ടെ ​​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാനുള്ള ന​ന്ദി​നിയുടെ നീക്കം​ പ​ര​സ്പ​ര​ധാ​ര​ണ​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും മി​ൽ​മ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. രാ​ജ്യ​ത്തെ പാ​ൽ​വി​പ​ണ​ന രം​ഗ​ത്തെ ഒ​ന്നാ​മ​നാ​യ ഗു​ജ​റാ​ത്ത്​ ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ അ​മു​ലും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ന​ന്ദി​നി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​മാ​യി വ​ള​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വിപണിയിൽ സജീവമാകാൻ നന്ദിനി തീരുമാനിച്ചത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ്​ മി​ൽ​ക്ക്​ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സേ​ഴ്​​സ്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍റെ പാ​ലും പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ ന​ന്ദി​നി എ​ന്ന ​ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

'Nandini' will not go to Kerala; The move to be active in the market has been withdrawn